Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

Торік на облаштування укриттів в Україні було виділено 9 мільярдів гривень. Водночас до ладу було приведено понад 6 тисяч укриттів.

Про це повідомив начальник Управління з питань координації діяльності з утримання фонду захисних споруд цивільного захисту Олександр Санжара, повідомляє Новини.LIVE.

На укриття в Україні пішли мільярди гривень

За його словами, кошти на це виділялися з фондів та бюджетів.

"Сюди включаються кошти обласних, місцевих бюджетів, субвенції та гранти. Протягом 2023 року приведено до ладу 6828 об'єктів, зокрема, йдеться про ремонт та будівництво", — сказав він.

За його словами, на момент повномасштабного вторгнення в фонді налічувалася 21 тисяча захисних споруд, які охоплювали лише 15% населення.

"На сьогодні вже маємо 61 659 захисних споруд — це безпека 50% населення України. Наша ціль — досягти позначки в 100%", — додав Санжара.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України виділив 2,5 мільярди гривень для фінансування для будівництва укриттів у школах.

Водночас у Крюківщині Київської області комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер", вартістю у 169 мільйонів гривень.