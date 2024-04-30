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Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

30 квітня 2024 р. 22:01

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22:01 Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

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20:58 Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

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20:48 Політтехнолог розповів, звідки Україні взяти гроші на зброю

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20:15 Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

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19:45 Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:09 Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі

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19:00 Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

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18:07 Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

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Торік на облаштування укриттів в Україні було виділено 9 мільярдів гривень. Водночас до ладу було приведено понад 6 тисяч укриттів. 

Про це повідомив начальник Управління з питань координації діяльності з утримання фонду захисних споруд цивільного захисту Олександр Санжара, повідомляє Новини.LIVE.

На укриття в Україні пішли мільярди гривень

За його словами, кошти на це виділялися з фондів та бюджетів. 

"Сюди включаються кошти обласних, місцевих бюджетів, субвенції та гранти. Протягом 2023 року приведено до ладу 6828 об'єктів, зокрема, йдеться про ремонт та будівництво", — сказав він.

За його словами, на момент повномасштабного вторгнення в фонді налічувалася 21 тисяча захисних споруд, які охоплювали лише 15% населення. 

"На сьогодні вже маємо 61 659 захисних споруд — це безпека 50% населення України. Наша ціль — досягти позначки в 100%", — додав Санжара.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України виділив 2,5 мільярди гривень для фінансування для будівництва укриттів у школах. 

Водночас у Крюківщині Київської області комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер", вартістю у 169 мільйонів гривень.

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21:40 В МЗС України пояснили, чи позбавлять українських чоловіків за кордоном консульських послуг

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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