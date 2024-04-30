Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине arrow
Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

30 апреля 2024 г. 22:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:01 Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

Text

20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Text

20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

Text

20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Text

19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Text

18:07Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

22:01 Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

Text

20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Text

20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

Text

20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Text

19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Text

18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

В прошлом году на обустройство укрытий в Украине было выделено 9 млрд. грн. В то же время в строй было приведено более 6 тысяч укрытий.

Об этом сообщил начальник Управления по координации деятельности по содержанию фонда защитных сооружений гражданской защиты Александр Санжара, сообщает Новини.LIVE.

На укрытие в Украине ушли миллиарды гривен

По его словам, средства на это выделялись из фондов и бюджетов.

"Сюда включаются средства областных, местных бюджетов, субвенции и гранты. В течение 2023 года приведены в порядок 6828 объектов, в частности, речь идет о ремонте и строительстве", — сказал он.

По его словам, на момент полномасштабного вторжения в фонде насчитывалось 21 тысяча защитных сооружений, которые охватывали только 15% населения.

"На сегодняшний день уже есть 61 659 защитных сооружений — это безопасность 50% населения Украины. Наша цель — достичь отметки в 100%", — добавил Санжара.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины выделил 2,5 миллиарда гривен для финансирования для строительства укрытий в школах.

В то же время в Крюковщине Киевской области коммунальное предприятие "Главное управление коммунального хозяйства" объявило тендер на строительство противорадиационного укрытия на территории лицея "Лидер", стоимостью 169 миллионов гривен.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

22:07 Кабмин обновил выплаты военным — какой минимальный ежемесячный размер денежного обеспечения

Text

22:01 Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

21:45 Топ напитков, которые отлично заменят кофе

21:45 Илон Маск считает, что РФ удастся захватить Донбасс и юг Украины

21:40 В МИД Украины объяснили, лишат ли украинских мужчин за границей консульских услуг

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:31 Комитет ООН признал, что навязывание гражданства РФ жителям Крыма является дискриминацией

21:30 Юрист ответил, кто должен явиться в ТЦК без повестки с 1 мая

21:25 Шевченко привлек в руководство УАФ бывшего функционера Манчестер Сити и Арсенала

21:17 В МОН рассказали детали по созданию мастерских в ПТУ стоимостью в полмиллиона гривен

21:00 В Укргидрометцентре рассказали, повезет ли с погодой в первый день мая

22:07 Кабмин обновил выплаты военным — какой минимальный ежемесячный размер денежного обеспечения

21:45 Топ напитков, которые отлично заменят кофе

21:45 Илон Маск считает, что РФ удастся захватить Донбасс и юг Украины

21:40 В МИД Украины объяснили, лишат ли украинских мужчин за границей консульских услуг

21:31 Комитет ООН признал, что навязывание гражданства РФ жителям Крыма является дискриминацией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:30 Юрист ответил, кто должен явиться в ТЦК без повестки с 1 мая

21:25 Шевченко привлек в руководство УАФ бывшего функционера Манчестер Сити и Арсенала

21:17 В МОН рассказали детали по созданию мастерских в ПТУ стоимостью в полмиллиона гривен

21:00 В Укргидрометцентре рассказали, повезет ли с погодой в первый день мая

20:56 Стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов Бавария — Реал Мадрид

18:00 Убежать не получилось — ТОП-10 попыток побега уклонистов от одесских пограничников

05:58 Бронемашины ACSV — что известно о канадской технике для ВСУ

05:54 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменились цены на жилье в апреле

29 апреля 2024

20:29 Путь в ЕС — как Украина выполнила все семь требований Еврокомиссии

18:00 Россиянам здесь не место — судьба Пушкина и Воронцова в Одессе

06:16 Мобилизация, повышение тарифов и новые ПДД — что изменится для украинцев с 1 мая

05:13 Что изменится для украинцев с 1 мая — какими будут тарифы на электроэнергию в Украине

27 апреля 2024
обновлено:

06:55 Угроза для курортного сезона в Одессе — что скрывает Черное море

Новость с фото

06:34 Что получит Украина и остановит ли американская помощь наступление РФ

05:57 Годовщина Харьковских соглашений — как они стали спусковым крючком агрессии РФ против Украины

Text

22:01 Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

Text

20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Text

20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

Text

20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Text

19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Text

18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции