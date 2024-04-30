Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

В прошлом году на обустройство укрытий в Украине было выделено 9 млрд. грн. В то же время в строй было приведено более 6 тысяч укрытий.

Об этом сообщил начальник Управления по координации деятельности по содержанию фонда защитных сооружений гражданской защиты Александр Санжара, сообщает Новини.LIVE.

На укрытие в Украине ушли миллиарды гривен

По его словам, средства на это выделялись из фондов и бюджетов.

"Сюда включаются средства областных, местных бюджетов, субвенции и гранты. В течение 2023 года приведены в порядок 6828 объектов, в частности, речь идет о ремонте и строительстве", — сказал он.

По его словам, на момент полномасштабного вторжения в фонде насчитывалось 21 тысяча защитных сооружений, которые охватывали только 15% населения.

"На сегодняшний день уже есть 61 659 защитных сооружений — это безопасность 50% населения Украины. Наша цель — достичь отметки в 100%", — добавил Санжара.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины выделил 2,5 миллиарда гривен для финансирования для строительства укрытий в школах.

В то же время в Крюковщине Киевской области коммунальное предприятие "Главное управление коммунального хозяйства" объявило тендер на строительство противорадиационного укрытия на территории лицея "Лидер", стоимостью 169 миллионов гривен.