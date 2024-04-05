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На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

05 квітня 2024 р. 13:57

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08:00 Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

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07:09 Байден розкрив свій план щодо України

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07:08 Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта

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Text

06:50 Політолог розкрив причини низького рівня допомоги Заходу Україні

Text

03:47 Експерт назвав варіант, який допоможе Україні швидше вступити до НАТО

Text

02:52 Вибори президента України — експерт відповів, чи відбудуться вони у 2025 році

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС практично не лишилося українського персоналу. Він ще раз окреслив позицію України, яка полягає у повному виході окупантів з територій України та повернення енергетичного об'єкта під контроль держави. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Окупанти на ЗАЕС

"Наша пропозиція проста та зрозуміла — відступити з даних територій на російську, повернути під контроль, підключити повністю до української енергосистеми, тільки після того можна повернути туди працівників", — сказав Камельчук, окреслюючи позицію України. 

Він додав, що загалом ЗАЕС належить щонайменше 15 тисяч працівників. 

"Частина була розподілена по інших атомних електростанціях, але для них не завжди вистачає роботи, тому фахівці можуть застосувати свої вміння на міжнародних проєктах", — сказав Камельчук. 

Нагадаємо, РФ не допускає експертів МАГАТЕ, аби перевірити інформацію про присутність окупантів та військової техніки на атомній станції.

Також ми писали, що відео про ймовірне розміщення техніки на ЗАЕС почали поширювати у соцмережах

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13:42 Головний санітарний лікар здивував заявою про вакцинацією на базі аптек

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:42 Шмигаль заявив, що Литва закупить для України 3000 тисячі безпілотників

13:38 ТЦК викликатиме на облік 25-річних чоловіків — офіційна заява Генштабу

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