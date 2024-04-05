На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС практично не лишилося українського персоналу. Він ще раз окреслив позицію України, яка полягає у повному виході окупантів з територій України та повернення енергетичного об'єкта під контроль держави.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Окупанти на ЗАЕС

"Наша пропозиція проста та зрозуміла — відступити з даних територій на російську, повернути під контроль, підключити повністю до української енергосистеми, тільки після того можна повернути туди працівників", — сказав Камельчук, окреслюючи позицію України.

Він додав, що загалом ЗАЕС належить щонайменше 15 тисяч працівників.

"Частина була розподілена по інших атомних електростанціях, але для них не завжди вистачає роботи, тому фахівці можуть застосувати свої вміння на міжнародних проєктах", — сказав Камельчук.

Нагадаємо, РФ не допускає експертів МАГАТЕ, аби перевірити інформацію про присутність окупантів та військової техніки на атомній станції.

Також ми писали, що відео про ймовірне розміщення техніки на ЗАЕС почали поширювати у соцмережах.