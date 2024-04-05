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На ЗАЭС почти не осталось украинского персонала, — нардеп

На ЗАЭС почти не осталось украинского персонала, — нардеп

5 апреля 2024 г. 13:57

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07:08 Какого наказания заслуживают военные преступники и чем должна закончиться война — мнение эксперта

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06:50 Политолог раскрыл причины низкого уровня помощи Западу Украине

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что на оккупированной россиянами Запорожской АЭС практически не осталось украинского персонала. Он еще раз очертил позицию Украины, которая заключается в полном выходе оккупантов из территорий Украины и возвращении энергетического объекта под контроль государства.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Оккупанты на ЗАЭС

"Наше предложение простое и понятное — отступить с данных территорий на российскую, вернуть под контроль, подключить полностью к украинской энергосистеме, только после этого можно вернуть туда работников", — сказал Камельчук, очерчивая позицию Украины.

Он добавил, что в общей сложности ЗАЭС принадлежит не менее 15 тысяч работников.

"Часть была распределена по другим атомным электростанциям, но для них не всегда хватает работы, поэтому специалисты могут использовать свои умения на международных проектах", — сказал Камельчук.

Напомним, РФ не допускает экспертов МАГАТЭ, чтобы проверить информацию о присутствии оккупантов и военной техники на атомной станции.

Также мы писали, что видео о возможном размещении техники на ЗАЭС начали распространять в соцсетях.

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14:35 В Азове показали охоту ночных FPV на оккупантов в Донецкой области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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