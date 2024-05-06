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Матвієнко розповів, чи варто відзначати Великдень під час війни

Матвієнко розповів, чи варто відзначати Великдень під час війни

06 травня 2024 р. 12:31

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Народна депутатка Мар'яна Безугла днями розкритикувала українців за те, що вони святкують Великдень. На її думку, недоречно під час війни показувати в соцмережах випікання пасок та святкування.

Це прокоментував політолог Костянтин Матвієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Святкування Великодня під час війни

На думку політолога, влада передусім ухвалила правильне рішення, що не зробила виняток з комендантською годиною на Великдень.

"Тобто святкування відбулося, ми з вами бачили, скільки вчора людей збиралося в храмах і приходили святити паски. Ми всі розуміємо, що це данина традиції і не відображає об'єктивного ставлення наших громадян до релігії як такої", — сказав Матвієнко.

Він зауважив, що це дуже важливий елемент нашої культури, нашого буття, це спосіб комунікації — родичі та друзі зустрічаються.

"Тому це світле свято і воно потрібне. І я знаю що святкували і фронтовики, мені довелося бачити біля одного з храмів військових. Справді молоді люди прийшли відзначити свято, як заведено в їхніх родинах", — зазначив експерт.

Матвієнко вважає, що це дуже добре, що в Україні відбувається святкування. Зокрема, він вражений тим, як зараз особливо молодь цікавиться українською культурою. Політолог навів у приклад виставу "Конотопська відьма" у театрі Франка в Києві — молодь вишиковується у величезні черги, а недешеві квитки розпродані наперед.

"Ми бачимо це і по інших театрах, і по інтересу до українського кіно, літератури", — додав він.

Нагадаємо, після того, як Мар'яна Безугла розкритикувала українців за святкування Великодня, наступного дня вона різко змінила свою позицію.

Також ми писали, що Безугла "кинула виклик" Суспільному та вимагає його виходу з телемарафону.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:50 Розгромив могили односельців — на Одещині затримали хулігана

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