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Матвиенко рассказал, стоит ли отмечать Пасху во время войны

Матвиенко рассказал, стоит ли отмечать Пасху во время войны

6 мая 2024 г. 12:31

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15:05 Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

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13:50 Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

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Народная депутат Марьяна Безуглая на днях раскритиковала украинцев за то, что они празднуют Пасху. По ее мнению, неуместно во время войны показывать в соцсетях выпекание пасок и празднование.

Это прокомментировал политолог Константин Матвиенко в эфире Ранок.LIVE.

Празднование Пасхи во время войны

По мнению политолога, власти прежде всего приняли правильное решение, что не сделали исключение с комендантским часом на Пасху.

"То есть празднование состоялось, мы с вами видели, сколько вчера людей собиралось в храмах и приходили святить пасхи. Мы все понимаем, что это дань традиции и не отражает объективного отношения наших граждан к религии как таковой", — сказал Матвиенко.

Он отметил, что это очень важный элемент нашей культуры, нашего бытия, это способ коммуникации — родственники и друзья встречаются.

"Поэтому этот светлый праздник и он нужен. И я знаю, что праздновали и фронтовики, мне пришлось видеть возле одного из храмов военных. Действительно молодые люди пришли отметить праздник, как принято в их семьях", — отметил эксперт.

Матвиенко считает, что это очень хорошо, что в Украине происходит празднование. В частности, он удивлен тем, как сейчас, особенно молодежь интересуется украинской культурой. Политолог привел в пример спектакль "Конотопская ведьма" в театре Франко в Киеве — молодежь выстраивается в огромные очереди, а недешевые билеты распроданы вперед.

"Мы видим это и по другим театрам, и по интересу к украинскому кино, литературе", — добавил он.

Напомним, после того, как Марьяна Безуглая подвергла критике украинцев за празднование Пасхи, на следующий день она резко изменила свою позицию.

Также мы писали, что Безуглая "бросила вызов" Суспільному и требует его выхода из телемарафона.

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13:15 Боррель заявил, что страны ЕС могли бы покупать вооружение для Киева у украинского ОПК

13:05 Новая помощь на детей — кто и как может получить 14,5 тыс. грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:01 В Киеве проведут военные учения — детали

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