Матвиенко рассказал, стоит ли отмечать Пасху во время войны

Народная депутат Марьяна Безуглая на днях раскритиковала украинцев за то, что они празднуют Пасху. По ее мнению, неуместно во время войны показывать в соцсетях выпекание пасок и празднование.

Это прокомментировал политолог Константин Матвиенко в эфире Ранок.LIVE.

Празднование Пасхи во время войны

По мнению политолога, власти прежде всего приняли правильное решение, что не сделали исключение с комендантским часом на Пасху.

"То есть празднование состоялось, мы с вами видели, сколько вчера людей собиралось в храмах и приходили святить пасхи. Мы все понимаем, что это дань традиции и не отражает объективного отношения наших граждан к религии как таковой", — сказал Матвиенко.

Он отметил, что это очень важный элемент нашей культуры, нашего бытия, это способ коммуникации — родственники и друзья встречаются.

"Поэтому этот светлый праздник и он нужен. И я знаю, что праздновали и фронтовики, мне пришлось видеть возле одного из храмов военных. Действительно молодые люди пришли отметить праздник, как принято в их семьях", — отметил эксперт.

Матвиенко считает, что это очень хорошо, что в Украине происходит празднование. В частности, он удивлен тем, как сейчас, особенно молодежь интересуется украинской культурой. Политолог привел в пример спектакль "Конотопская ведьма" в театре Франко в Киеве — молодежь выстраивается в огромные очереди, а недешевые билеты распроданы вперед.

"Мы видим это и по другим театрам, и по интересу к украинскому кино, литературе", — добавил он.

Напомним, после того, как Марьяна Безуглая подвергла критике украинцев за празднование Пасхи, на следующий день она резко изменила свою позицию.

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