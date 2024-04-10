Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап став гостем студії Вечір.LIVE. Він прокоментує масовані удари по російських аеродромах.

Подивитися ефір з Костянтином Криволапом можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Костянтин Криволап разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про дронові атаки Сил оборони на російські аеродроми Енгельс-2 та Єйськ, знищення вертольота Ка-27 в Криму, удар по стратегічному виробництву у Борисоглібську, прорив дамби в Орську та загрозу підриву окупантами ЗАЕС.

Нагадаємо, Сили оборони України знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму.

Також 5 квітня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони здійснили атаку на російський аеродром в Єйську. Внаслідок цього вдалося пошкодити сім ворожих літаків.