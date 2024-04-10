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Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

10 апреля 2024 г. 19:43

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19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

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11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

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09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

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08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

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19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

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17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

Text

12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

Text

11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

Text

11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

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08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап стал гостем студии Вечір.LIVE. Он прокомментирует массированные удары по российским аэродромам.

Посмотреть эфир с Константином Криволапом можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Константин Криволап вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о дроновых атаках Сил обороны на российские аэродромы Энгельс-2 и Ейск, уничтожение вертолета Ка-27 в Крыму, удар по стратегическому производству в Борисоглебске, прорыв дамбы в Орске и угрозу подрыва оккупантами ЗАЭС.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.

Также 5 апреля беспилотники Главного управления разведки Минобороны совершили атаку на российский аэродром в Ейске. В результате удалось повредить семь вражеских самолетов.

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19:31 Гончаренко шокировал количеством депутатов, рассматривающих правки к законопроекту о мобилизации

19:13 Во Львове 20-летний мужчина пытался ограбить водителя маршрутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:05 В Харьковской области детям погибших бойцов будут платить ежемесячное пособие

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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