Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап стал гостем студии Вечір.LIVE. Он прокомментирует массированные удары по российским аэродромам.

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Эфир Новини.LIVE

Константин Криволап вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о дроновых атаках Сил обороны на российские аэродромы Энгельс-2 и Ейск, уничтожение вертолета Ка-27 в Крыму, удар по стратегическому производству в Борисоглебске, прорыв дамбы в Орске и угрозу подрыва оккупантами ЗАЭС.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.

Также 5 апреля беспилотники Главного управления разведки Минобороны совершили атаку на российский аэродром в Ейске. В результате удалось повредить семь вражеских самолетов.