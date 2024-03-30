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Лукашенко працює в інтересах Путіна — нардеп пояснив, чи є ядерна загроза для країн Балтії

Лукашенко працює в інтересах Путіна — нардеп пояснив, чи є ядерна загроза для країн Балтії

30 березня 2024 р. 08:05

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08:05 Лукашенко працює в інтересах Путіна — нардеп пояснив, чи є ядерна загроза для країн Балтії

29 березня 2024
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20:05 Коли подорожчає світло та скільки тепер будуть платити українці — ефір Новини.LIVE

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19:30 Результати переговорів з Польщею, скорочення населення та незаконний бізнес — ефір Новини.LIVE

Text

18:31 Збив ворожу ракету за лічені секунди — історія молодого бійця, який охороняє небо Київщини

Text

17:21 Головні причини відсутності президентських виборів в Україні — ефір Новини.LIVE

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13:54 Експерти відповіли, чи є ознаки підготовки нового наступу росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:03 Залякування чи спроба зробити блекаут — генерал пояснив, чому РФ відновила обстріли

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11:33 Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вказав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виконує накази та працює в інтересах російського диктатора Володимира Путіна. На думку нардепа, застосування ядерної зброї по країнах Балтії малоймовірне, тому що це "останній козир, який означатиме початок третьої світової війни".

Про це Ярослав Юрчишин повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Чи може Росія вдарити по країнах Балтії ядерною зброєю

Юрчишин пояснив, що стягнення військ Білорусі до кордонів з Литвою — це не є рішення Лукашенка, тому що його як окремого гравця на світовій арені не існує. Він працює в інтересах путінського режиму. Відповідаючи на питання про ядерну загрозу для країн Балтії нардеп запевнив, що вона малоймовірна. 

е останній козир, витягнення якого в принципі буде означати для всього заходу початок третьої світової остаточно. В принципі така можливість є, але це останній козир, який суттєво виб'є, тобто більше в Путіна не залишиться нічого", — вказав Юрчишин.

За словами голови Комітету, Путін настільки часто говорить про використання ядерної зброї, що цьому потрібно превентивно запобігати та робити жорсткі дії, однак Захід дуже боїться реакції Китаю. Юрчишин вважає, що удар ядерною ракетою по Балтії не вигідний для Білорусі та РФ, тому що в них немає спроможності тримати додатковий величезний кордон.

"Ми не знаємо, які зараз є там домовленості узгодженості в осі зла між там Китаєм, Північною Кореєю, ісламськими терористами і Путіним. Дуже багато моментів, але більше виглядає як на брязкання медалями, бо більше нічим в Лукашенка брязкати в принципі і немає чим", — додав депутат.

Нагадаємо, Білорусь готує нову військову доктрину. Вона передбачатиме тиск на захід в інтересах РФ. Зокрема, йдеться про відмову від заборони на розміщення ядерної зброї.

Додамо, російський президент Володимир Путін знову заявив про готовність застосувати ядерну зброю. Він наголосив, що Москва готова з військово-технічного погляду

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08:18 В Україні оголошену повітряну тривогу — в якій небезпеці перебувають регіони

08:14 У Центральному парку Харкова відкрилася шафа буккросингу

08:00 В Азові показали нічні кадри ліквідації російської піхоти на Кремінському напрямку

07:44 Кількість російських обстрілів та успішні удари ЗСУ — зведення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:39 Атака РФ по Україні цієї ночі — скільки ворожих "шахедів" збили сили ППО

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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