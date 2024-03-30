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Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

30 марта 2024 г. 8:05

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20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

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18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

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17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

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13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

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Председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин указал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выполняет приказы и работает в интересах российского диктатора Владимира Путина. По мнению нардепа, применение ядерного оружия по странам Балтии маловероятно, потому что это "последний козырь, означающий начало третьей мировой войны".

Об этом Ярослав Юрчишин сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Может ли Россия ударить по странам Балтии ядерным оружием

Юрчишин объяснил, что взыскание войск Беларуси к границам с Литвой — это не решение Лукашенко, потому что его как отдельного игрока на мировой арене не существует. Он работает в интересах путинского режима. Отвечая на вопрос о ядерной угрозе для стран Балтии, нардеп заверил, что она маловероятна.

"Это последний козырь, извлечение которого в принципе будет означать для всего Запада начало третьей мировой окончательно. В принципе такая возможность есть, но это последний козырь, который существенно выбьет, то есть больше у Путина не останется ничего", — указал Юрчишин.

По словам главы Комитета, Путин настолько часто говорит об использовании ядерного оружия, что это нужно превентивно предотвращать и предпринимать жесткие действия, однако Запад очень боится реакции Китая. Юрчишин считает, что удар ядерной ракетой по Балтии не выгоден для Беларуси и РФ, потому что у них нет возможности держать дополнительную огромную границу.

"Мы не знаем, какие сейчас есть там договоренности согласованности в оси зла между там Китаем, Северной Кореей, исламскими террористами и Путиным. Очень много моментов, но больше выглядит как бряцание медалями, потому что больше ничем у Лукашенко бряцать в принципе", — добавил депутат.

Напомним, Беларусь готовит новую военную доктрину. Она будет предусматривать давление на Запад в интересах РФ. В частности, речь идет об отказе от запрета на размещение ядерного оружия.

Добавим, российский президент Владимир Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие. Он подчеркнул, что Москва готова с военно-технической точки зрения

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08:32 В Укргидрометцентре предупредили киевлян об опасных гидрологических явлениях

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