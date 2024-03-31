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Луганський прикордонний загін ДПСУ показав, як нищить російську фронтову авіацію під Сватовим

Луганський прикордонний загін ДПСУ показав, як нищить російську фронтову авіацію під Сватовим

31 березня 2024 р. 23:42

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В Луганському прикордонному загоні ДПСУ розповіли, як протидіють російській фронтовій авіації, яка востаннє сильно активізувалась на Луганщині. Під прикриттям штурмовиків та штурмових гелікоптерів там також діють і механізовані підрозділи армії Росії.

Про це йдеться у спецрепортажі від ДПСУ.

Як луганці борються з російською авіацією

Самі військові розповідають, що штурмовики та ударні гелікоптери здатні бити по позиціях українських сил кілька разів на день. Самі прикордонники кажуть, що найчастіше активізувались ворожі Ка-52 "Алігатор", які атакують українські позиції некерованими ракетами "Буран".

"Машини злітають з аеродромів підскоку на цьому напрямку. Тому якщо говорити за Сватівський напрямок, то в плані кількості росіяни мають перевагу", — каже військкор ДПСУ Левко Стек.

Втім, це не єдина небезпека на цьому напрямку. Частина лінії оборони розташована впритул до російських позицій, тож подекуди відстань між позиціями ДПСУ та ЗС РФ — менш як сто метрів. Відтак, відбивати доводиться також і піхотні атаки. 

"Російські загони можуть пролізти як з боку лісосмуги, так і з дороги. Ми відкриваємо вогонь виключно, як підпустимо їх на достатню відстань для завдання більш руйнівної сили на їхній організм", — розповідає прикордонник Руслан.

Нагадаємо, раніше полк "Азов" показав, як за допомогою розвіддронів "Фурія" працює у звільненні Луганщини артилерійська аеророзвідка полку.

Також військовослужбовці полку показали, як під Кремінною переслідують перестрашених окупантів "азовські" дрони-камікадзе. 

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13:57 На столичному Печерську відбулася акція на підтримку військовополонених Азову

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