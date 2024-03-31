Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово arrow
Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

31 марта 2024 г. 23:42

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:42 Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

Text

20:30 Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

Text

14:58 Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США

Text

13:57 На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

Text

12:01 Возможное повышение тарифов на электроэнергию — Кучеренко сделал прогноз

30 марта 2024
Text

15:29 Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

Text

14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

Text

11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Text

09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

Text

23:42 Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

Text

20:30 Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

Text

14:58 Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США

Text

13:57 На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

Text

12:01 Возможное повышение тарифов на электроэнергию — Кучеренко сделал прогноз

30 марта 2024
Text

15:29 Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

Text

14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

Text

11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Text

09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

В Луганском пограничном отряде ГПСУ рассказали, как борятся с российской фронтовой авиацией, которая в последний раз сильно активизировалась в Луганской области. Под прикрытием штурмовиков и штурмовых вертолетов там также действуют и механизированные подразделения армии России.

Об этом говорится в спецрепортаже от ГПСУ.

Как луганчане борются с российской авиацией

Сами военные рассказывают, что штурмовики и ударные вертолеты способны бить по позициям украинских сил несколько раз в день. Сами пограничники говорят, что чаще всего активизировались вражеские Ка-52 "Аллигатор", которые атакуют украинские позиции неуправляемыми ракетами "Буран".

"Машины взлетают с аэродромов подскока на этом направлении. Поэтому если говорить за Сватовское направление, то в плане количества россияне имеют преимущество", — говорит военкор ГНСУ Левко Стек.

Впрочем, это не единственная опасность в этом направлении. Часть линии обороны расположена вплотную к российским позициям, поэтому расстояние между позициями ГПСУ и ВС РФ — менее ста метров. Следовательно, отбивать приходится также и пехотные атаки.

"Российские отряды могут пролезть как со стороны лесополосы, так и с дороги. Мы открываем огонь исключительно, как подпустим их на достаточное расстояние для причинения более разрушительной силы на их организм", — рассказывает пограничник Руслан.

Напомним, ранее полк "Азов" показал, как с помощью разведдронов "Фурия" работает в освобождении Луганщины артиллерийская аэроразведка полка.

Также военнослужащие полка показали, как под Кременной преследуют перепуганных оккупантов "азовские" дроны-камикадзе.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

00:05 Юг Франции ушел под воду из-за мощных дождей

31 марта 2024

23:58 Стало известно, когда спикер Палаты представителей вынесет на голосование вопрос о помощи Украине

Text

23:42 Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

23:30 У Малиновского травма — на какой срок выбыл украинец

23:30 Руководили людьми через чипы — в России шокировали новой версией теракта в ТРЦ "Крокус"

23:27 Стало известно, как убили российского пилота, перегнавшего в Украину Ми-8

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:14 Очереди на границе Украины — где фиксируют километровые пробки в последний вечер марта

обновлено:

22:57 Обстрел Харькова — в ОВА рассказали детали прилета

22:45 Цены на бензин в начале апреля — какой будет стоимость горючего на АЗС завтра

22:37 Магнитные бури 1 апреля — какую солнечную активность ждать метеозависимым

00:05 Юг Франции ушел под воду из-за мощных дождей

31 марта 2024

23:58 Стало известно, когда спикер Палаты представителей вынесет на голосование вопрос о помощи Украине

23:30 У Малиновского травма — на какой срок выбыл украинец

23:30 Руководили людьми через чипы — в России шокировали новой версией теракта в ТРЦ "Крокус"

23:27 Стало известно, как убили российского пилота, перегнавшего в Украину Ми-8

23:14 Очереди на границе Украины — где фиксируют километровые пробки в последний вечер марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

22:57 Обстрел Харькова — в ОВА рассказали детали прилета

22:45 Цены на бензин в начале апреля — какой будет стоимость горючего на АЗС завтра

22:37 Магнитные бури 1 апреля — какую солнечную активность ждать метеозависимым

обновлено:

22:29 Взрывы в Харькове — мэр города заявил о попадании

20:46 Потерял конечности, но не жизнь — история бойца, который учится заново ходить

08:13 ТОП самых ожидаемых игр апреля — сколько они стоят и когда выйдут

30 марта 2024

18:28 Spartan — как британский бронеавтомобиль спасает жизнь украинским солдатам

06:15 Сок сельдерея и можно ли его употреблять литрами — объяснение нутрициолога

29 марта 2024
Эксклюзив

18:39 Напряжение растет — как будут развиваться экономические отношения между Украиной и Польшей, — Пехота

17:36 Смена Зеленского во время войны и организация выборов в Крыму — к чему готовится ЦИК

17:30 Полный блэкаут в Одессе — как горожане борются с отключением света

Эксклюзив

05:51 В ожидании Zara: как возвращение мировых брендов повлияет на рынок и цены

04:45 Отключения света в Украине — как изменились цены на повербанки, зарядные станции и фонари

28 марта 2024

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в конце марта

Text

23:42 Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

Text

20:30 Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

Text

14:58 Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США

Text

13:57 На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

Text

12:01 Возможное повышение тарифов на электроэнергию — Кучеренко сделал прогноз

30 марта 2024
Text

15:29 Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

Text

14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

Text

11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Text

09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер