Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

В Луганском пограничном отряде ГПСУ рассказали, как борятся с российской фронтовой авиацией, которая в последний раз сильно активизировалась в Луганской области. Под прикрытием штурмовиков и штурмовых вертолетов там также действуют и механизированные подразделения армии России.

Об этом говорится в спецрепортаже от ГПСУ.

Как луганчане борются с российской авиацией

Сами военные рассказывают, что штурмовики и ударные вертолеты способны бить по позициям украинских сил несколько раз в день. Сами пограничники говорят, что чаще всего активизировались вражеские Ка-52 "Аллигатор", которые атакуют украинские позиции неуправляемыми ракетами "Буран".

"Машины взлетают с аэродромов подскока на этом направлении. Поэтому если говорить за Сватовское направление, то в плане количества россияне имеют преимущество", — говорит военкор ГНСУ Левко Стек.

Впрочем, это не единственная опасность в этом направлении. Часть линии обороны расположена вплотную к российским позициям, поэтому расстояние между позициями ГПСУ и ВС РФ — менее ста метров. Следовательно, отбивать приходится также и пехотные атаки.

"Российские отряды могут пролезть как со стороны лесополосы, так и с дороги. Мы открываем огонь исключительно, как подпустим их на достаточное расстояние для причинения более разрушительной силы на их организм", — рассказывает пограничник Руслан.

Напомним, ранее полк "Азов" показал, как с помощью разведдронов "Фурия" работает в освобождении Луганщины артиллерийская аэроразведка полка.

Также военнослужащие полка показали, как под Кременной преследуют перепуганных оккупантов "азовские" дроны-камикадзе.