Кузик пояснив, чого зараз гостро не вистачає на фронті

Командир батальйону "Свобода" розповів, що на фронті не вистачає боєкомплектів (БК). Ситуація на полі бою важка, але контрольована, та якби були БК, ситуація була б трохи іншою.

Про це повідомив командир батальйону "Свобода" Петро Кузик "Апостол" в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 червня.

На фронті не вистачає боєкомплектів

В ефірі Кузик зауважив, що наразі ситуація полі бою "важка, але контрольована". Через це ворог і дозволяє собі "напирати" на наші міста.

"На фронті не вистачає боєкомплектів. Якби вони були, то ситуація була б трохи іншою. Будь-який досвідчений, незалежно від рангу військового, не функціонер, а той, хто дійсно там бере участь, він ніколи не скаже, що кількість БК достатня", — зазначив командир батальйону "Свобода".

Він додав, що це дійсно правда і боєкомплектів недостатньо. І він не зустрічав підрозділи, де все гаразд.

"Наразі дефіцит артилерійських снарядів замінюється, зокрема, FPV-дронами. Я думав , що він спричинений тим, що ми накопичуємо на прорив, але насправді ситуація інша. Дефіцит усього серйозний", — зауважив Кузик.

Нагадаємо, Україна має вийти на паритет з Росією у своїх військових спроможностях. Для цього Україні потрібно більше зброї, аби нівелювати кількісну перевагу загарбників.

МИ писали, що США поки не змінюватимуть свій підхід до використання американської зброї Україною для ударів по Росії. Вони будуть обговорювати розширення можливостей її застосування залежно від змін ситуації на полі бою.