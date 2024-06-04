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Кузык объяснил, чего сейчас остро не хватает на фронте

Кузык объяснил, чего сейчас остро не хватает на фронте

4 июня 2024 г. 23:05

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23:05 Кузык объяснил, чего сейчас остро не хватает на фронте

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21:03 Кто должен приехать из-за границы в ТЦК и как будут отключать свет зимой — главные новости 4 июня

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17:50 Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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Командир батальона "Свобода" рассказал, что на фронте не хватает боекомплектов (БК). Ситуация на поле боя тяжелая, но контролируемая, и будь БК, ситуация была бы несколько иной.

Об этом сообщил командир батальона "Свобода" Петр Кузык "Апостол" в эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 июня.

На фронте не хватает боекомплектов

В эфире Кузык отметил, что ситуация поли боя "трудная, но контролируемая". Поэтому враг и позволяет себе "напирать" на наши города.

"На фронте не хватает боекомплектов. Если бы они были, то ситуация была бы несколько иной. Любой опытный, независимо от военного ранга, не функционер, а тот, кто действительно там участвует, он никогда не скажет, что количество БК достаточно", — отметил командир батальона "Свобода".

Он добавил, что это действительно правда и боекомплектов недостаточно. И он не встречал подразделения, где все хорошо.

"Пока дефицит артиллерийских снарядов заменяется, в частности, FPV-дронами. Я думал, что он вызван тем, что мы накапливаем на прорыв, но на самом деле ситуация другая. Дефицит всего серьезный", — отметил Кузык.

Напомним, Украина должна выйти на паритет с Россией в своих военных возможностях. Для этого Украине нужно больше оружия, чтобы нивелировать количественное превосходство захватчиков.

Мы писали, что США пока не будут менять свой подход к использованию американского оружия Украиной для ударов по России. Они будут обсуждать расширение возможностей ее применения в зависимости от изменений ситуации в поле боя.

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00:32 Минобороны открывает бесплатные курсы операторов БпЛА, но есть одно условие

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00:06 Адвоката из фирмы Найема поймали на взятке — в компании отреагировали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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