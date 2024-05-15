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Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

15 травня 2024 р. 16:04

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13:32 Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

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13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

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Україні терміново потрібні сім батарей ППО Patriot, з них дві — для Харкова. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, можливості передати ці системи протиповітряної оборони є.

Про це очільник українського МЗС сказав під час спільної пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном в середу, 15 травня.

Інвестиції в оборонний комплекс України

Наразі Україні потрібно сім батарей, зокрема дві батарей потрібні "на вчора" для захисту Харківської області, сказав Кулеба.

Очільник МЗС додав, що російський терор можна зупинити лише силою, швидкістю та рішучістю партнерів.

Ключове питання переговорів стосувалося не лише обсягу зброї та боєприпасів, а і швидкості цих постачань. Окремою темою був розвиток оборонного комплексу України та інвестиції в нього. 

"Предметно пройшлися по кожній системі, яка є на горизонті, яку можна привезти в Україну. Держсекретар працює з кожною відповідною країною", — сказав він.

Окрім того, високопосадовці обговорили використання російських коштів для відновлення України.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Україна отримає додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування. Також він повідомив, що можливе підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною найближчими тижнями.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав надати негайну допомогу для захисту Харківщини, маючи на увазі два зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Тим часом Німеччина вже анонсувала передачу ще однієї системи ППО для України.

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15:45 Президент Чехії закликав розпочати мирні переговори та закінчити війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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