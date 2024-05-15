Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

Украине срочно требуются семь батарей ПВО Patriot, из них две — для Харькова. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, возможности передать эти системы противовоздушной обороны есть.

Об этом глава украинского МИД сказал во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в среду, 15 мая.

Инвестиции в оборонный комплекс Украины

Сейчас Украине нужно семь батарей, в том числе две батареи нужны "на вчера" для защиты Харьковской области, сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что российский террор можно остановить только силой, быстротой и решительностью партнеров.

Ключевой вопрос переговоров касался не только объема оружия и боеприпасов, но и скорости этих поставок. Отдельной темой было развитие оборонного комплекса и инвестиции в него.

"Предметно прошлись по каждой системе, которая есть на горизонте, которую можно привезти в Украину. Госсекретарь работает с каждой соответствующей страной", — сказал он.

Кроме того, чиновники обсудили использование российских средств для восстановления Украины.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина получит дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования. Также он сообщил, что возможно подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал оказать немедленную помощь для защиты Харьковщины, имея в виду два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Между тем, Германия уже анонсировала передачу еще одной системы ПВО для Украины.