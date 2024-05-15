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Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

15 мая 2024 г. 16:04

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16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

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16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

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14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Text

14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Text

08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
Text

19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Text

17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

Text

14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

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10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Украине срочно требуются семь батарей ПВО Patriot, из них две — для Харькова. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, возможности передать эти системы противовоздушной обороны есть.

Об этом глава украинского МИД сказал во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в среду, 15 мая.

Инвестиции в оборонный комплекс Украины

Сейчас Украине нужно семь батарей, в том числе две батареи нужны "на вчера" для защиты Харьковской области, сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что российский террор можно остановить только силой, быстротой и решительностью партнеров.

Ключевой вопрос переговоров касался не только объема оружия и боеприпасов, но и скорости этих поставок. Отдельной темой было развитие оборонного комплекса и инвестиции в него.

"Предметно прошлись по каждой системе, которая есть на горизонте, которую можно привезти в Украину. Госсекретарь работает с каждой соответствующей страной", — сказал он.

Кроме того, чиновники обсудили использование российских средств для восстановления Украины.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина получит дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования. Также он сообщил, что возможно подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал оказать немедленную помощь для защиты Харьковщины, имея в виду два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Между тем, Германия уже анонсировала передачу еще одной системы ПВО для Украины.

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16:57 Украина конфисковала имущество российской авиакомпании — какие самолеты забрали у страны-оккупанта

16:55 Более миллиона гривен на рекламную пленку для одесских трамваев — Prozorro

16:52 Гендиректор YASNO оценил вероятность отключений света летом — чего ждать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

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14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
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19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Text

17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент