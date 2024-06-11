Кривущенко пояснив, чому Україні буде важко повернути Крим

Військовий 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко розповів про складнощі, які можуть виникнути у України з відновленням контролю над Кримом. Він зазначив, що причиною є те, що півострів анексували політично.

Про це він заявив в ефірі Новини.LIVE у понеділок, 10 червня.

Повернення Криму

Військовий зазначив, що, хоча Україна має законне право використовувати військову силу для повернення територій, захоплених так званими "ЛДНР", ситуація з Кримом є іншою через те, що його анексували політично.

"Важка історія повернення Криму. Якщо Донбас, Луганщина вони були окуповані чисто військово, то, я вважаю, що Крим був зданий політично. Тому відповідно ми маємо юридичне право силою забрати назад повністю територію Луганської, Донецької, всіх окупованих територій, окрім Криму. Я так собі думаю, я не знаю наскільки це так", — заявив військовий.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, Росія відчайдушно намагається не допустити знищення так званого Кримського мосту. Для цього використовує баржі для захисту переправи від атак дронів.

Також ми повідомляли, що російські сили ППО в тимчасово окупованому Криму стали шукати засоби сховати власні зенітно-ракетні комплекси від ударів ЗСУ.