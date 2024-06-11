Кривущенко объяснил, почему Украине будет тяжело вернуть Крым

Военный 3-й батальон "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубіж" НГУ Андрей Кривущенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Украины с восстановлением контроля над Крымом. Он отметил, что причина того, что полуостров аннексировали политически.

Об этом он заявил в эфире Новини.LIVE в понедельник, 10 июня.

Возвращение Крыма

Военный отметил, что, хотя Украина имеет законное право использовать военную силу для возвращения территорий, захваченных так называемыми "ЛДНР", ситуация с Крымом иная из-за того, что его аннексировали политически.

"Трудная история возвращения Крыма. Если Донбасс, Луганщина они были оккупированы чисто военно, то я считаю, что Крым был сдан политически. Поэтому соответственно мы имеем юридическое право силой забрать обратно полностью территорию Луганской, Донецкой, всех оккупированных территорий, кроме Крыма. Я так думаю, я не знаю насколько это так", — заявил военный.

Напомним, по данным разведки Британии, Россия отчаянно пытается не допустить уничтожения так называемого Крымского моста. Для этого использует баржи для защиты переправы от атак дронов.

Также мы сообщали, что российские силы ПВО во временно оккупированном Крыму стали искать способы скрыть собственные зенитно-ракетные комплексы от ударов ВСУ.