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Кривущенко объяснил, почему Украине будет тяжело вернуть Крым

Кривущенко объяснил, почему Украине будет тяжело вернуть Крым

11 июня 2024 г. 0:03

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00:03 Кривущенко объяснил, почему Украине будет тяжело вернуть Крым

10 июня 2024
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23:37 Магучих стала чемпионкой, скандалы с ТЦК и бронирование работников ОПК — главные новости 10 июня

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21:33 Фурса объяснил, зачем Укрэнерго провело тендер на закупку кондиционеров

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17:45 Украинцы банкротятся, новые лимиты на свет и дефицит кадров на заводах ОПК — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Фестиваль ЛГБТ в Киеве — Камельчук прокомментировал проверку мужчин работниками ТЦК и полиции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Военный 3-й батальон "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубіж" НГУ Андрей Кривущенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Украины с восстановлением контроля над Крымом. Он отметил, что причина того, что полуостров аннексировали политически.

Об этом он заявил в эфире Новини.LIVE в понедельник, 10 июня.

Возвращение Крыма

Военный отметил, что, хотя Украина имеет законное право использовать военную силу для возвращения территорий, захваченных так называемыми "ЛДНР", ситуация с Крымом иная из-за того, что его аннексировали политически.

"Трудная история возвращения Крыма. Если Донбасс, Луганщина они были оккупированы чисто военно, то я считаю, что Крым был сдан политически. Поэтому соответственно мы имеем юридическое право силой забрать обратно полностью территорию Луганской, Донецкой, всех оккупированных территорий, кроме Крыма. Я так думаю, я не знаю насколько это так", — заявил военный.

Напомним, по данным разведки Британии, Россия отчаянно пытается не допустить уничтожения так называемого Крымского моста. Для этого использует баржи для защиты переправы от атак дронов.

Также мы сообщали, что российские силы ПВО во временно оккупированном Крыму стали искать способы скрыть собственные зенитно-ракетные комплексы от ударов ВСУ.

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16:29 Фестиваль ЛГБТ в Киеве — Камельчук прокомментировал проверку мужчин работниками ТЦК и полиции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:35 Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

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