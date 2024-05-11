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Кривонос пояснив, чому варто знищувати підприємства з виготовлення зброї в Росії

Кривонос пояснив, чому варто знищувати підприємства з виготовлення зброї в Росії

11 травня 2024 р. 20:43

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20:35 Політолог Крулько пояснив, що призначення Залужного послом у Великій Британії стане нефективним

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Українським силам необхідно знищувати оборонні підприємства на території Росії. В іншому випадку захисникам доведеться стикнутися з цією зброєю вже на фронті в Україні.

Про це розповів генерал ЗСУ, речник РНБО 2019-2020 років Сергій Кривонос в інтерв'ю Новини.LIVE.

Удари по оборонних заводах в Росії

"На війні є таке розуміння "введення противника в оману" — це застосовується як нашою стороною, так і російською. По-друге, ніхто не буде викривати реальні розміри виробництва і це не треба робити, бо це військова таємниця", — сказав Кривонос.

Він пояснив, що якщо інформаційно в суспільства сформувати точку зору, що нібито в росіян закінчуються ракети — це потім викликає велике розчарування і падає довіра до центральної влади.

Тому і наразі питання полягає не в тому, скільки росіяни можуть виробляти ракет, а скільки наші воїни зможуть знищити підприємств, де виробляється ця зброя.

"Якщо економічно порахувати, а це доказано вже не одною і не другою, а десятками війн — економічно вигідніше знищувати підприємства, де виробляється це зброя, ніж цю зброю на полі бою", — зазначив військовий.

На його думку, українські спецслужби мусять знищувати ОПК Росії, що налічує не одну сотню підприємств. Наприклад, величезний концерн "Алмаз Антей" виробляє ракети ППО та комплектуючі до них — налічує понад 90 заводів та території РФ. 

"Ми знаємо де вони знаходяться та конструкторські бюро, де збираються ракети. Ось завдання, яке ми мусимо ставити перед нашими спецслужбами й ЗСУ і маючи чудовий досвід дронів розвиватися в цьому напрямку", — додав Кривонос. 

Нагадаємо, вночі безпілотники ГУР атакували черговий нафтопереробний завод у Росії. Йдеться про "Лукойл", який розташований у Волгоградській області.

Також ми писали, що 10 березня в Росії пролунав вибух на нафтопереробному заводі після нальоту безпілотників. На місці виникла сильна пожежа.

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20:59 Ворог активізував атаки на Харківщину — вечірнє зведення Генштабу

20:21 У Бєлгороді лунали вибухи — місцеві повідомляють про "прильоти"

20:19 Зеленський заявив про відбиття атаки ворога на Харківщині і складну ситуацію на Донеччині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:33 Стали відомі можливі плани Трампа щодо України, якщо він стане президентом США

19:29 У Міноборони пояснили, що зміниться з 18 травня, після набуття чинності закону про мобілізацію

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20:57 Плачков пояснив, чому важливо не відключати підприємства від електроенергії

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20:35 Політолог Крулько пояснив, що призначення Залужного послом у Великій Британії стане нефективним

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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