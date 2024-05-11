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Кривонос объяснил, почему следует уничтожать предприятия по изготовлению оружия в России

Кривонос объяснил, почему следует уничтожать предприятия по изготовлению оружия в России

11 мая 2024 г. 20:43

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17:30 Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

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12:12 Крулько рассказал, как информационная политика могла бы ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС

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23:05 Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

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20:57 Плачков объяснил, почему важно не отключать предприятия от электроэнергии

Text

20:35 Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

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19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

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18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

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13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Украинским силам нужно уничтожать оборонные предприятия на территории России. В противном случае защитникам придется столкнуться с этим оружием уже на фронте в Украине.

Об этом рассказал генерал ВСУ, представитель СНБО 2019-2020 годов Сергей Кривонос в интервью Новини.LIVE.

Удары по оборонным заводам в России

"На войне есть такое понимание "введения противника в заблуждение" — это применяется как нашей стороной, так и российской. Во-вторых, никто не будет разоблачать реальные размеры производства и это не нужно делать, потому что это военная тайна", — сказал Кривонос.

Он объяснил, что если информационно у общества сформировать точку зрения, что якобы у россиян заканчиваются ракеты — это потом вызывает большое разочарование и падает доверие к центральным властям.

Поэтому и сейчас вопрос заключается не в том, сколько россияне могут производить ракет, а сколько наши воины смогут уничтожить предприятий, где производится это оружие.

"Если экономически счесть, а это доказано уже не одной и не второй, а десятками войн — экономически выгоднее уничтожать предприятия, где производится это оружие, чем это оружие на поле боя", — отметил военный.

По его мнению, украинские спецслужбы должны уничтожать ОПК России, что насчитывает не одну сотню предприятий. К примеру, огромный концерн "Алмаз Антей" производит ракеты ПВО и комплектующие к ним — насчитывает более 90 заводов и территории РФ.

"Мы знаем, где они находятся и конструкторские бюро, где собираются ракеты. Вот задача, которую мы должны ставить перед нашими спецслужбами и ВСУ и имея отличный опыт дронов развиваться в этом направлении", — добавил Кривонос.

Напомним, ночью беспилотники ГУР атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России. Речь идет о "Лукойле", который расположен в Волгоградской области.

Также мы писали, что 10 марта в России раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе после налета беспилотников. На месте возник сильный пожар.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям