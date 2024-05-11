Кривонос объяснил, почему следует уничтожать предприятия по изготовлению оружия в России

Украинским силам нужно уничтожать оборонные предприятия на территории России. В противном случае защитникам придется столкнуться с этим оружием уже на фронте в Украине.

Об этом рассказал генерал ВСУ, представитель СНБО 2019-2020 годов Сергей Кривонос в интервью Новини.LIVE.

Удары по оборонным заводам в России

"На войне есть такое понимание "введения противника в заблуждение" — это применяется как нашей стороной, так и российской. Во-вторых, никто не будет разоблачать реальные размеры производства и это не нужно делать, потому что это военная тайна", — сказал Кривонос.

Он объяснил, что если информационно у общества сформировать точку зрения, что якобы у россиян заканчиваются ракеты — это потом вызывает большое разочарование и падает доверие к центральным властям.

Поэтому и сейчас вопрос заключается не в том, сколько россияне могут производить ракет, а сколько наши воины смогут уничтожить предприятий, где производится это оружие.

"Если экономически счесть, а это доказано уже не одной и не второй, а десятками войн — экономически выгоднее уничтожать предприятия, где производится это оружие, чем это оружие на поле боя", — отметил военный.

По его мнению, украинские спецслужбы должны уничтожать ОПК России, что насчитывает не одну сотню предприятий. К примеру, огромный концерн "Алмаз Антей" производит ракеты ПВО и комплектующие к ним — насчитывает более 90 заводов и территории РФ.

"Мы знаем, где они находятся и конструкторские бюро, где собираются ракеты. Вот задача, которую мы должны ставить перед нашими спецслужбами и ВСУ и имея отличный опыт дронов развиваться в этом направлении", — добавил Кривонос.

Напомним, ночью беспилотники ГУР атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России. Речь идет о "Лукойле", который расположен в Волгоградской области.

Также мы писали, что 10 марта в России раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе после налета беспилотников. На месте возник сильный пожар.