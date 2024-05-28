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Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

28 травня 2024 р. 06:42

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06:42 Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

27 травня 2024
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23:56 Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

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18:02 Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

Text

08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

Text

00:07 Новак пояснив, чи вдасться Україні відновити енергосистему після ударів Росії

26 травня 2024
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16:46 У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

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В останніх своїх інтерв'ю Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у Швейцарії на Саміті миру будуть обговорюватися тільки деякі пункти з Української формули миру. Ймовірно, це свідчення того, що чимало країн не готові обговорювати всі десять пунктів програми.

Про це у понеділок, 27 травня, в ефірі Вечір.LIVE заявив журналіст Євген Кисельов.

Це не зрада, а здоровий робочий процес 

За словами Кисельова, зараз у соцмережах зʼявляються "зрадофільські" коментарі щодо відступу України від пунктів формули миру. 

"Умовно кажучи, є десять проблем. Збирається певна кількість людей, і вони починають шукати певний консенсус. І з'ясовується, що консенсус є тільки з одного питання. Або ж тільки з двох чи трьох питань. Тоді чому не домовитися по трьох пунктах? І, можливо, зафікусувати певним чином, що по інших пунктах немає повного розуміння", — посняює журналіст. 

На думку Євгена Кисельова, це абсолютно здоровий підхід країн до роботи над мирною угодою. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна виносить на Саміт миру три пункти. Йдеться про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципов "всіх на всіх".

Раніше в Офісі президента прокоментували ймовірну участь Китаю у Саміті Миру: не варто бути категоричним у тому, що Китай не братиме участі у цьому форумі. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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