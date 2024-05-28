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Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать всего несколько пунктов Формулы мира

Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать всего несколько пунктов Формулы мира

28 мая 2024 г. 6:42

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27 мая 2024
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23:56 Что нужно для отсрочки и какие графики отключения света будут летом — главные новости 27 мая

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18:02 Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

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12:48 Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

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08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

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00:07 Новак объяснил, удастся ли Украине восстановить энергосистему после ударов России

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16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

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В последних своих интервью Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Швейцарии на Саммите мира будут обсуждаться некоторые пункты из Украинской формулы мира. Вероятно, это свидетельство того, что многие страны не готовы говорить о всех пунктах программы.

Об этом в понедельник, 27 мая, в эфире Вечір.LIVE заявил журналист Евгений Киселев.

Это не измена, а здоровый рабочий процесс

По словам Киселева, сейчас в соцсетях появляются "зрадофильские" комментарии по поводу отступления Украины от пунктов формулы мира.

"Условно говоря, есть десять проблем. Собирается определенное количество людей, и они начинают искать определенный консенсус. И выясняется, что консенсус есть только по одному вопросу. Или только по двум или трем вопросам. Тогда почему не договориться по трем пунктам? И, возможно, зафиксировать определенным образом, что по другим пунктам нет полного понимания", — отмечает журналист.

По мнению Евгения Киселева, это абсолютно здравый подход стран к работе над мирным соглашением.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина выносит на Саммит мира три пункта. Речь идет об обеспечении ядерной и продовольственной безопасности, а также обмене пленных по принципу "всех на всех".

Ранее в Офисе президента прокомментировали вероятное участие Китая в Саммите мира: не стоит быть категоричным в том, что Китай не будет участвовать в этом форуме.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:07 Новак объяснил, удастся ли Украине восстановить энергосистему после ударов России

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16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

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