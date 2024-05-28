Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать всего несколько пунктов Формулы мира

В последних своих интервью Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Швейцарии на Саммите мира будут обсуждаться некоторые пункты из Украинской формулы мира. Вероятно, это свидетельство того, что многие страны не готовы говорить о всех пунктах программы.

Об этом в понедельник, 27 мая, в эфире Вечір.LIVE заявил журналист Евгений Киселев.

Это не измена, а здоровый рабочий процесс

По словам Киселева, сейчас в соцсетях появляются "зрадофильские" комментарии по поводу отступления Украины от пунктов формулы мира.

"Условно говоря, есть десять проблем. Собирается определенное количество людей, и они начинают искать определенный консенсус. И выясняется, что консенсус есть только по одному вопросу. Или только по двум или трем вопросам. Тогда почему не договориться по трем пунктам? И, возможно, зафиксировать определенным образом, что по другим пунктам нет полного понимания", — отмечает журналист.

По мнению Евгения Киселева, это абсолютно здравый подход стран к работе над мирным соглашением.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина выносит на Саммит мира три пункта. Речь идет об обеспечении ядерной и продовольственной безопасности, а также обмене пленных по принципу "всех на всех".

Ранее в Офисе президента прокомментировали вероятное участие Китая в Саммите мира: не стоит быть категоричным в том, что Китай не будет участвовать в этом форуме.