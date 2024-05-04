Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

Українці психологічно і технічно готові до блекаутів, які прогнозують влітку цього року. Натомість промислові підприємства — ні.

Про це у п'ятницю, 3 травня, в ефірі Вечір.LIVE заявила доктор політичних наук Ганна Малкіна.

Дефіцит потужності в енергосистемі України буде відчуватись упродовж багатьох місяців

За два роки війни українці запаслися різними генераторами, тому спокійно сприймають повідомлення про можливі відключення світла влітку.

"Проблеми через відключення електроенергії має в першу чергу бізнес, в якого є виробництво. Починаючи з салонів краси і закінчуючи промисловістю, яка виробляє стратегічно важливі речі. Проблеми в тому, на скільки підготувався до цього дрібний та середній бізнес. В свій час вони також купували генератори", — сказала Ганна Малкіна.

Якщо заглядати у майбутнє, то вимальовувається досить невтішна картина, каже екперт: "Якщо за декілька років війни знищино 50% енергетиної інфраструктури України, і ми розуміємо, що війна надовго, тоді що через два роки буде? Ми взагалі не матимемо нічого? Тому що ми бачимо, що не дуже поспішають закривати над нами небо".

Нагадаємо, у березні 2024 року в Міненергетики заявили, що внаслідок російських атак пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури України.

Також ми повідомляли, що від початку повномасштабної війни російська армія атакувала українські теплоелектростанції майже 180 разів.

До слова, у Національному банку України прогнозують активне зростання цін на електричну енергію.