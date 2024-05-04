Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта arrow
Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

04 травня 2024 р. 03:07

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

03:07 Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

3 травня 2024
Text

23:30 Військовий розповів про користь жінок на фронті

Text

22:38 Що означає для киян Великдень та чи будуть вони його святкувати — опитування

Text

21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

Text
Новина з відео

21:12 Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

Text

20:01 Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:41 Євген Дикий прокоментував Слова Скібіцького про можливий "мир" з Росією

Text

17:55Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

Text

03:07 Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

3 травня 2024
Text

23:30 Військовий розповів про користь жінок на фронті

Text

22:38 Що означає для киян Великдень та чи будуть вони його святкувати — опитування

Text

21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

Text
Новина з відео

21:12 Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

Text

20:01 Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:41 Євген Дикий прокоментував Слова Скібіцького про можливий "мир" з Росією

Text

17:55 Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58 Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

Українці психологічно і технічно готові до блекаутів, які прогнозують влітку цього року. Натомість промислові підприємства — ні. 

Про це у п'ятницю, 3 травня, в ефірі Вечір.LIVE заявила доктор політичних наук Ганна Малкіна.

Дефіцит потужності в енергосистемі України буде відчуватись упродовж багатьох місяців

За два роки війни українці запаслися різними генераторами, тому спокійно сприймають повідомлення про можливі відключення світла влітку. 

"Проблеми через відключення електроенергії має в першу чергу бізнес, в якого є виробництво. Починаючи з салонів краси і закінчуючи промисловістю, яка виробляє стратегічно важливі речі. Проблеми в тому, на скільки підготувався до цього дрібний та середній бізнес. В свій час вони також купували генератори", — сказала Ганна Малкіна. 

Якщо заглядати у майбутнє, то вимальовувається досить невтішна картина, каже екперт: "Якщо за декілька років війни знищино 50% енергетиної інфраструктури України, і ми розуміємо, що війна надовго, тоді що через два роки буде? Ми взагалі не матимемо нічого? Тому що ми бачимо, що не дуже поспішають закривати над нами небо".

Нагадаємо, у березні 2024 року в Міненергетики заявили, що внаслідок російських атак пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури України. 

Також ми повідомляли, що від початку повномасштабної війни російська армія атакувала українські теплоелектростанції майже 180 разів. 

До слова, у Національному банку України прогнозують активне зростання цін на електричну енергію. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

03:40 Зарплата від 40 000 грн — на складі Adidas у Чехії є вакансії для українців

03:40 Біткоїн показав нечуване падіння у квітні — яка загроза для майнерів

03:36 Зеленський пояснив, коли українці почнуть повертатися з-за кордону

03:30 "Азов" відкрив нову вакансію для цивільного спеціаліста — зарплата без затримок

03:20 В Україні відстрочку від мобілізації отримають 100% чиновників категорії А, — Міноборони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

03:07 Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

Оновлено

01:55 Наслідки вибухів у Харкові — троє поранених, серед них дитина

01:35 У Павлограді на Дніпропетровщині після вибуху частково зникло світло — телеграм-канали

01:03 В якому ТЦК оновлювати дані, якщо чоловік живе не за місцем прописки — заява Генштабу

00:57 Повітряна тривога — загроза ударів БпЛА на сході України

03:40 Зарплата від 40 000 грн — на складі Adidas у Чехії є вакансії для українців

03:40 Біткоїн показав нечуване падіння у квітні — яка загроза для майнерів

03:36 Зеленський пояснив, коли українці почнуть повертатися з-за кордону

03:30 "Азов" відкрив нову вакансію для цивільного спеціаліста — зарплата без затримок

03:20 В Україні відстрочку від мобілізації отримають 100% чиновників категорії А, — Міноборони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

01:55 Наслідки вибухів у Харкові — троє поранених, серед них дитина

01:35 У Павлограді на Дніпропетровщині після вибуху частково зникло світло — телеграм-канали

01:03 В якому ТЦК оновлювати дані, якщо чоловік живе не за місцем прописки — заява Генштабу

00:57 Повітряна тривога — загроза ударів БпЛА на сході України

00:52 Скільки коштує утримання одного військового — у Міноборони назвали суму

19:35 Ціни на Великдень у супермаркетах — у скільки цього року українцям обійдеться святковий кошик

16:00 Одеський Привоз перед Великоднем — на скільки схуднуть гаманці одеситів

06:40 Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали у травні

05:56 800 днів війни — головні підсумки для України і світу

05:21 Чим живе Велика Британія — дайджест останніх новин

2 травня 2024

16:55 Одеса пам'ятає події 2 травня 2014 року  — десята роковина від дня трагедії

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у травні

05:57 Український бізнес у Німеччині — як відкрити власну справу

1 травня 2024

17:55 Skynex — як німці допомагають Україні та заробляють на цьому

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

Text

03:07 Хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути — думка експерта

3 травня 2024
Text

23:30 Військовий розповів про користь жінок на фронті

Text

22:38 Що означає для киян Великдень та чи будуть вони його святкувати — опитування

Text

21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

Text
Новина з відео

21:12 Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

Text

20:01 Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:41 Євген Дикий прокоментував Слова Скібіцького про можливий "мир" з Росією

Text

17:55 Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58 Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій