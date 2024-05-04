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Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

4 мая 2024 г. 3:07

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03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

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23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

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22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

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21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

Text
Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

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20:01 Эксперт заявил, что в Украине летом может наступить дефицит электроэнергии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:41 Евгений Дикий прокомментировал Слова Скибицкого о возможном "мире" с Россией

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17:55 Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

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Украинцы психологически и технически готовы к блэкаутам, которые прогнозируют летом этого года. А промышленные предприятия — нет.

Об этом в пятницу, 3 мая, в эфире Вечір.LIVE заявила доктор политических наук Анна Малкина.

Дефицит мощности в энергосистеме Украины будет ощущаться на протяжении многих месяцев

За два года войны украинцы запаслись разными генераторами, поэтому спокойно воспринимают сообщения о возможных отключениях света летом.

"Проблемы из-за отключения электроэнергии имеет в первую очередь бизнес, у которого есть производство. Начиная с салонов красоты и заканчивая промышленностью, производящей стратегически важные вещи. Проблема в том, на сколько подготовился к этому мелкий и средний бизнес. Одно время они также покупали генераторы", — сказала Анна Малкина.

Если заглядывать в будущее, то вырисовывается довольно печальная картина, говорит эксперт: "За несколько лет войны уничтожено 50% энергетической инфраструктуры Украины, и мы понимаем, что война надолго. Что тогда будет через два года? У нас вообще ничего не останется? Потому что мы видим, что не очень торопятся закрывать над нами небо".

Напомним, в марте 2024 года в Минэнергетики заявили, что в результате российских атак повреждено 50% энергетической инфраструктуры Украины.

Также мы сообщали, что с начала полномасштабной войны российская армия атаковала украинские теплоэлектростанции почти 180 раз.

Кстати, в Национальном банке Украины прогнозируют активный рост цен на электрическую энергию.

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обновлено:

01:55 Наслідки вибухів у Харкові — троє поранених, серед них дитина

01:35 У Павлограді на Дніпропетровщині після вибуху частково зникло світло — телеграм-канали

01:03 В каком ТЦК обновлять данные, если мужчина живет не по месту прописки — заявление Генштаба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:57 Повітряна тривога — загроза ударів БпЛА на сході України

00:52 Сколько стоит содержание одного военного — в Минобороны назвали сумму

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23:30 Военный рассказал о пользе женщин на фронте

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22:38 Что значит для киевлян Пасха и будут ли они ее праздновать — опрос

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21:20 Военный объяснил важность стандарта качества украинских дронов для фронта

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Новость с видео

21:12 Расследование убийства украинских военных и Пасхальная подготовка — последние новости Германии

Text

20:01 Эксперт заявил, что в Украине летом может наступить дефицит электроэнергии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:41 Евгений Дикий прокомментировал Слова Скибицкого о возможном "мире" с Россией

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17:55 Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

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