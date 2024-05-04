Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

Украинцы психологически и технически готовы к блэкаутам, которые прогнозируют летом этого года. А промышленные предприятия — нет.

Об этом в пятницу, 3 мая, в эфире Вечір.LIVE заявила доктор политических наук Анна Малкина.

Дефицит мощности в энергосистеме Украины будет ощущаться на протяжении многих месяцев

За два года войны украинцы запаслись разными генераторами, поэтому спокойно воспринимают сообщения о возможных отключениях света летом.

"Проблемы из-за отключения электроэнергии имеет в первую очередь бизнес, у которого есть производство. Начиная с салонов красоты и заканчивая промышленностью, производящей стратегически важные вещи. Проблема в том, на сколько подготовился к этому мелкий и средний бизнес. Одно время они также покупали генераторы", — сказала Анна Малкина.

Если заглядывать в будущее, то вырисовывается довольно печальная картина, говорит эксперт: "За несколько лет войны уничтожено 50% энергетической инфраструктуры Украины, и мы понимаем, что война надолго. Что тогда будет через два года? У нас вообще ничего не останется? Потому что мы видим, что не очень торопятся закрывать над нами небо".

Напомним, в марте 2024 года в Минэнергетики заявили, что в результате российских атак повреждено 50% энергетической инфраструктуры Украины.

Также мы сообщали, что с начала полномасштабной войны российская армия атаковала украинские теплоэлектростанции почти 180 раз.

Кстати, в Национальном банке Украины прогнозируют активный рост цен на электрическую энергию.