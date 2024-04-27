Яковенко розповів, чого очікувати від Саміту миру у Швейцарії

Журналіст Ігор Яковенко ділиться своїми роздумами про "Саміт миру", який має відбутися у Швейцарії. Він розповів про свої очікування від цього форуму та порівнювали його значення з іншими вагомими подіями, зокрема з американською допомогою Україні.

Про це Ігор Яковенко розповів в ефірі Вечір.LIVE, разом із ведучою Юлією Литвиненко.

Саміт миру у Швейцарії

"Я не думаю, що форум є доленосною віхою, що він є дуже важливою подією", — зазначив Яковенко.

Він порівнював вагу "Саміту світу" з реальними діями на полі бою, вказуючи на значення забезпечення України не лише словами, а й реальною допомогою від європейських партнерів.

"Все вирішується на полі бою. І самі боєприпаси, і самі снаряди для HIMARS, і для ППО, і самі далекобійні ракети, які будуть передані Україні, вже передані. Прямо зараз, поки ми говоримо, вже ця допомога йде", — зазначив Яковенко.

Він зазначив, що ця допомога, яка надходить до України, має набагато більше значення, ніж будь-який форум.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський провів першу зустріч з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.

Також Президент провів телефонну розмову з очільником Швейцарії, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру.