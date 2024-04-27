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Яковенко розповів, чого очікувати від Саміту миру у Швейцарії

Яковенко розповів, чого очікувати від Саміту миру у Швейцарії

27 квітня 2024 р. 13:15

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13:15 Яковенко розповів, чого очікувати від Саміту миру у Швейцарії

26 квітня 2024
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18:50 Герасимчук розповіла, навіщо окупанти депортують українських дітей

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18:00 Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE

Text

17:44 Українська письменниця розповіла, як у Франції ставляться до війни в Україні

Text

14:30 Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

Text

14:05 Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:22 BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни

Text

10:17 Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

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08:57 Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

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Журналіст Ігор Яковенко ділиться своїми роздумами про "Саміт миру", який має відбутися у Швейцарії. Він розповів про свої очікування від цього форуму та порівнювали його значення з іншими вагомими подіями, зокрема з американською допомогою Україні.

Про це Ігор Яковенко розповів в ефірі Вечір.LIVE, разом із ведучою Юлією Литвиненко. 

Саміт миру у Швейцарії

"Я не думаю, що форум є доленосною віхою, що він є дуже важливою подією", — зазначив Яковенко.

Він порівнював вагу "Саміту світу" з реальними діями на полі бою, вказуючи на значення забезпечення України не лише словами, а й реальною допомогою від європейських партнерів.

"Все вирішується на полі бою. І самі боєприпаси, і самі снаряди для HIMARS, і для ППО, і самі далекобійні ракети, які будуть передані Україні, вже передані. Прямо зараз, поки ми говоримо, вже ця допомога йде", — зазначив Яковенко.

Він зазначив, що ця допомога, яка надходить до України, має набагато більше значення, ніж будь-який форум.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський провів першу зустріч з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.

Також Президент провів телефонну розмову з очільником Швейцарії, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру. 

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13:06 Пишний розповів, скільки коштів перерахував Нацбанк до держбюджету України у 2023 році

12:50 Порт-Аненталя не буде — на Одещині знову обиратимуть нову назву місту Южне

12:50 Дніпро-1 — Динамо в центральному матчі туру УПЛ — пряма відеотрансляція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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