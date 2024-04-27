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Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

27 апреля 2024 г. 13:15

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13:15 Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

26 апреля 2024
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18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Text

14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

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13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

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10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

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Журналист Игорь Яковенко делится своими размышлениями о предстоящем в Швейцарии саммите мира. Он рассказал о своих ожиданиях от этого форума и сравнивал его значение с другими весомыми событиями, в том числе с американской помощью Украине.

Об этом Игорь Яковенко рассказал в эфире Вечір.LIVE, вместе с ведущей Юлией Литвиненко.

Саммит мира в Швейцарии

"Я не думаю, что форум является судьбоносной вехой, что он очень важное событие", — отметил Яковенко.

Он сравнивал вес "Саммита мира" с реальными действиями на поле боя, указывая на значение обеспечения Украины не только словами, но и реальной помощью от европейских партнеров.

"Все решается на поле боя. И сами боеприпасы, и сами снаряды для HIMARS, и для ПВО, и самые дальнобойные ракеты, которые будут переданы Украине, уже переданы. Прямо сейчас, пока мы говорим, уже эта помощь идет", — отметил Яковенко.

Он отметил, что эта помощь, которая поступает в Украину, имеет гораздо большее значение, чем любой форум.

Напомним, 11 апреля Зеленский провел первую встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Они обсудили подготовку Глобального саммита мира.

Также Президент провел телефонный разговор с главой Швейцарии, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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