Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

Журналист Игорь Яковенко делится своими размышлениями о предстоящем в Швейцарии саммите мира. Он рассказал о своих ожиданиях от этого форума и сравнивал его значение с другими весомыми событиями, в том числе с американской помощью Украине.

Об этом Игорь Яковенко рассказал в эфире Вечір.LIVE, вместе с ведущей Юлией Литвиненко.

Саммит мира в Швейцарии

"Я не думаю, что форум является судьбоносной вехой, что он очень важное событие", — отметил Яковенко.

Он сравнивал вес "Саммита мира" с реальными действиями на поле боя, указывая на значение обеспечения Украины не только словами, но и реальной помощью от европейских партнеров.

"Все решается на поле боя. И сами боеприпасы, и сами снаряды для HIMARS, и для ПВО, и самые дальнобойные ракеты, которые будут переданы Украине, уже переданы. Прямо сейчас, пока мы говорим, уже эта помощь идет", — отметил Яковенко.

Он отметил, что эта помощь, которая поступает в Украину, имеет гораздо большее значение, чем любой форум.

Напомним, 11 апреля Зеленский провел первую встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Они обсудили подготовку Глобального саммита мира.

Также Президент провел телефонный разговор с главой Швейцарии, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.