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Яка ситуація в Білопіллі після авіаобстрілів росіян — голова громади розповів про наслідки

Яка ситуація в Білопіллі після авіаобстрілів росіян — голова громади розповів про наслідки

09 квітня 2024 р. 09:57

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Російські війська у понеділок, 8 квітня, обстріляли Білопілля Сумської області авіабомбами. Внаслідок атаки ворога загинула одна жінка, ще одну госпіталізували у важкому стані. Наразі усі відповідні служби ліквідовують наслідки. 

Про те, яка ситуація в Білопілля та загалом у громаді розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі Ранок.LIVE

Наслідки обстрілів Білопілля

Зарко розповів, що вчора після 15:00 окупаційна армія скинула чотири КАБи на центр міста. У цьому районі якраз розташовані міська рада, відділ культури, пенсійний фонд. Крім того, пошкоджено дуже багато магазинів, авто, також є загибла та поранена. 

"Найбільші втрати — це люди. Вчора на місці удару загинула одна жінка. За життя ще одної жінки нараз борються медики. Будемо сподіватися, що її стан нормалізується і вона залишиться живою, адже їй відірвало ногу і вона отримала численні поранення. Наразі на місці працюють усі відповідні служби", — повідомив голова громади.

Скільки людей залишилось в громаді та як функціонує бізнес 

"Нараз в Білопіллі залишились бюджетні організації, тому що навіть підприємці після вчорашніх подій, мабуть, зачиняться і загалом, їх залишилося небагато. Ми зараз не говоримо про підприємства, які повністю зруйновані, чи якісь масштабні. В основному в місті залишилися міська рада, вчителі, лікарі", — пояснив Зарко. 

Також він розповів, що до початку повномасштабного вторгнення РФ у Білопільській громаді проживало 116 тисяч населення. Після початку війни люди почали виїжджати, але найбільшу міграцію спричинили обстріли, які останнім часом тільки збільшуються.  

За словами голови громади, зазвичай люди мігрують в межах області, а не виїжджають за кордон, чи інші регіони. Також у місті є багато людей похилого віку, які малорухливі і майже всі вони залишаються на місці. Зазвичай виїжджає молодь. Зарко наголосив, що попри наявності такої інформації, підрахувати кількість людей в громаді ті кількість, яка виїхали, все ж важко. 

"Наразі важко сказати, скільки людей залишається в громаді, тому що після кожного великого прильоту кількість людей зменшується. Ми не можемо цього так контролювати та знати точну кількість. Люди, можливо, залишаються працювати тут, але виїжджають в інші міста чи навколишні села задля безпеки", — пояснив чиновник. 

Скільки часу мають місцеві, аби заховатися від КАБів

Зарко розповів, що коли росіяни вже запустили керовані авіабомби, то місцеві жителі мають 40-50 секунд для того, аби заховатися. Деколи це може бути дві хвилини, але так відбувається дуже рідко. 

"Реагувати на пуски авіабомб потрібно просто миттєво, тому краще іти в укриття одразу після оголошення повітряної тривоги, адже тоді часу більше", — закликав місцевих жителів голова Білопільської громади. 

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. Попередньо, без жертв. 

Також Сумська ОВА порівняла обстріли області з минулим роком. Так, там зазначили, що вони зросли утричі. 

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10:20 Ексочільник Рівненського ТЦК прокоментував скандальне відео із кадрами своїх інтимних стосунків

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10:14 Роналду можуть надовго дискваліфікувати за спробу нападу на суддю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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