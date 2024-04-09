Какая ситуация в Белополье после авиаобстрелов россиян — глава громады рассказал о последствиях

Российские войска в понедельник, 8 апреля, обстреляли Белополье Сумской области авиабомбами. В результате атаки врага погибла одна женщина, еще одну госпитализировали в тяжелом состоянии. Все соответствующие службы ликвидируют последствия.

О том, какая ситуация в Белополье и вообще в громале рассказал глава Белопольской громады Юрий Зарко в эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрелов Белополья

Зарко рассказал, что вчера после 15:00 оккупационная армия сбросила четыре КАБа на центр города. В этом районе расположены городской совет, отдел культуры, пенсионный фонд. Кроме того, повреждено очень много магазинов, авто, также погибла одна женщина и еще одна ранена.

"Наибольшие потери — это люди. Вчера на месте удара погибла одна женщина. За жизнь еще одной женщины сейчас борются медики. Будем надеяться, что ее состояние нормализуется и она останется живой, ведь ей оторвало ногу и она получила многочисленные ранения. Сейчас на месте работают все соответствующие службы", — сообщил глава громады.

Сколько людей осталось в громаде и как функционирует бизнес

"Сейчас в Белополье остались бюджетные организации, потому что даже предприниматели после вчерашних событий, видимо, закроются и в общем, их осталось немного. Мы сейчас не говорим о предприятиях, которые полностью разрушены или какие-то масштабные. В основном в городе остался городской совет, учителя, врачи", — объяснил Зарко.

Также он рассказал, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Белопольской громаде проживало 116 тысяч населения. После начала войны люди начали уезжать, но наибольшую миграцию повлекли за собой обстрелы, которые в последнее время только увеличиваются.

По словам главы громады, обычно люди мигрируют в пределах области, а не выезжают за границу или другие регионы. Также в городе есть много пожилых людей, которые малоподвижны и почти все они остаются на месте. Обычно уезжает молодежь. Зарко отметил, что несмотря на наличие такой информации, подсчитать количество людей в громаде и количество, которое выехало, все же трудно.

"Пока трудно сказать, сколько людей остается в громаде, потому что после каждого большого прилета количество людей уменьшается. Мы не можем этого так контролировать и знать точное количество. Люди, возможно, остаются работать здесь, но выезжают в другие города или окрестные села ради безопасности", — объяснил чиновник.

Сколько времени есть у местных, чтобы спрятаться от КАБов

Зарко рассказал, что когда россияне уже запустили управляемые авиабомбы, то у местных жителей есть 40-50 секунд для того, чтобы спрятаться. Иногда это может быть две минуты, но это происходит очень редко.

"Реагировать на пуски авиабомб нужно просто мгновенно, поэтому лучше идти в укрытие сразу после объявления воздушной тревоги, ведь тогда больше времени", — призвал местных жителей глава Белопольской громады.

Напомним, 2 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Предварительно, без жертв.

Также Сумская ОВА сравнила обстрелы области с прошлым годом. Так, там отметили, что они выросли втрое.