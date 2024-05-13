Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

Гість Новини.LIVE — глава Меджлісу кримських татар в Україні Рефат Чубаров. Тема ефіру — життя окупованого Криму за останні 10 років.

Подивитись ефір можна о 21:45 за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Рефатом Чубаровим

як живе окупований Крим після окупації 10 років тому;

як російська пропаганда діє на кримчан;

як Росія бореться з неугодними;

головні проблеми півострова

та багато іншого.

Нагадаємо, раніше начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни продовжують використовувати Кримський міст попри пошкодження, проте обмежено та з більшими затратами.

Водночас на самому півострові було атаковано російську базу протиповітряної оборони, а також було вбито командира військової частини.