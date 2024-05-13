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Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

13 травня 2024 р. 21:45

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21:45Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

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21:45 Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

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21:00 Просування росіян на Харківщині та загроза для Сумщини — Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Не інженери, але багато говорять — нардепка прокоментувала дії Кубракова у будові фортифікацій

Text

17:57 Наступ на Харківщину, будівництво фортифікацій та новий український дрон — ефір Новини.LIVE

Text

17:23 Експосадовець РНБО Гавриш пояснив, що потрібно Україні для повернення ініціативи на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:23 Камельчук оцінив вірогідність перепризначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури

Text

15:08 Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

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14:26 Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

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Гість Новини.LIVE — глава Меджлісу кримських татар в Україні Рефат Чубаров. Тема ефіру — життя окупованого Криму за останні 10 років. 

Подивитись ефір можна о 21:45 за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Рефатом Чубаровим

  • як живе окупований Крим після окупації 10 років тому;
  • як російська пропаганда діє на кримчан;
  • як Росія бореться з неугодними;
  • головні проблеми півострова

та багато іншого.

Нагадаємо, раніше начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни продовжують використовувати Кримський міст попри пошкодження, проте обмежено та з більшими затратами. 

Водночас на самому півострові було атаковано російську базу протиповітряної оборони, а також було вбито командира військової частини.

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21:09 У Данії назвали терміни появи F-16 в українському небі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:57 Десять мільйонів на буси — Дніпропетровський ТЦК замовив тендер

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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