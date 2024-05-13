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Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

13 мая 2024 г. 21:45

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21:45Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

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21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

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18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

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17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

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17:23Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

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16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

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15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

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14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

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12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

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12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

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21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Text

21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Text

17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

Text

17:23 Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

Text

15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

Text

14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Text

12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Гость Новини.LIVE — глава Меджлиса крымских татар в Украине Рефат Чубаров. Тема эфира – жизнь оккупированного Крыма за последние 10 лет.

Посмотреть эфир можно в 21:45 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Рефатом Чубаровым

  • как живет оккупированный Крым после оккупации 10 лет тому назад;
  • как российская пропаганда действует на крымчан;
  • как Россия борется с неугодными;
  • главные проблемы полуострова

и многое другое.

Напомним, ранее начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне продолжают использовать Крымский мост, несмотря на повреждения, однако ограниченно и с большими затратами.

В то же время на самом полуострове была атакована российская база противовоздушной обороны, а также был убит командир воинской части.

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21:27 Правительства двух стран Европы поставят новую помощь для Украины — туда войдет ПВО и бронетехника

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15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

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