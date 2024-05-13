Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Гость Новини.LIVE — глава Меджлиса крымских татар в Украине Рефат Чубаров. Тема эфира – жизнь оккупированного Крыма за последние 10 лет.

Посмотреть эфир можно в 21:45 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Рефатом Чубаровым

как живет оккупированный Крым после оккупации 10 лет тому назад;

как российская пропаганда действует на крымчан;

как Россия борется с неугодными;

главные проблемы полуострова

и многое другое.

Напомним, ранее начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне продолжают использовать Крымский мост, несмотря на повреждения, однако ограниченно и с большими затратами.

В то же время на самом полуострове была атакована российская база противовоздушной обороны, а также был убит командир воинской части.