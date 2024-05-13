Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Гость Новини.LIVE — глава Меджлиса крымских татар в Украине Рефат Чубаров. Тема эфира – жизнь оккупированного Крыма за последние 10 лет.
Посмотреть эфир можно в 21:45 по ссылке.
Эфир Новини.LIVE с Рефатом Чубаровым
- как живет оккупированный Крым после оккупации 10 лет тому назад;
- как российская пропаганда действует на крымчан;
- как Россия борется с неугодными;
- главные проблемы полуострова
и многое другое.
Напомним, ранее начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне продолжают использовать Крымский мост, несмотря на повреждения, однако ограниченно и с большими затратами.
В то же время на самом полуострове была атакована российская база противовоздушной обороны, а также был убит командир воинской части.