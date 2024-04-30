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Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

30 квітня 2024 р. 05:19

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05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

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19:20 Блокування чат-ботів у Telegram та обмеження прав людини — Загородній в ефірі Новини.LIVE

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05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

Text

02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

Text

01:32 Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

29 квітня 2024
Text

23:58 Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

Text

23:46 Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб

Text

23:30 Експерт пояснив, чому винищувачі F-16 не можуть базуватися в Україні

Text

22:41 Політтехнолог пояснив заяву про відступ України від дотримання прав людини

Text

19:42 Долар по 50 гривень — що про це думають кияни

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19:20 Блокування чат-ботів у Telegram та обмеження прав людини — Загородній в ефірі Новини.LIVE

Атакуючи російські нафтопереробні заводи, Україна може диктувати свої правила. Зокрема йдеться про гарантії безпеки нафтопроводу для американських компаній, оскільки нещодавні удари в порту Новоросійська, звідки еспортується кремлівська нафта, викликали занепокоєння у США. 

Про це у понеділок, 29 квітня, в ефірі Вечір.LIVE заявив політтехнолог Тарас Загородній. 

Ми їм — неушкоджений нафтопровід, вони нам — озброєння 

Під гарантії безпеки нафтопроводу Україна може домовлятись зі Сполученими Штатами про безперебійне постачання військової техніки та озброєння.  

"Ми даємо зрозуміти шановним, які качають нафту... Ми хочемо, щоб у нас була постійна зброя, тому що нам потрібно вирішувати проблему. Інакше — ми нічого гарантувати не можемо", — сказав політтехнолог Тарас Загородній. 

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на критику США щодо атак на НПЗ Росії. Урядовець заявив, що це законні цілі для нашої держави та він не вбачає причинно-наслідкового зв'язку між атаками та ситуацією у сфері енергетики у світі.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство висловило занепокоєння щодо українських атак на російські нафтопереробні заводи. Вони попередили, що такі дії можуть спричинити негативні наслідки для глобальних ринків нафтопродуктів.

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05:28 Що зміниться в Україні з 1 травня — якими будуть тарифи на водопостачання

05:25 У США назвали умови, за яких можливі переговори з Путіним

05:07 Мобілізація у травні — повний перелік хвороб хребта, з якими не беруть на війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

04:45 Повітряна тривога шириться Україною — чим обстрілюють росіяни

04:39 WSJ заявили, що Україна збільшує виробництво далекобійних БпЛА

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