Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Атакуючи російські нафтопереробні заводи, Україна може диктувати свої правила. Зокрема йдеться про гарантії безпеки нафтопроводу для американських компаній, оскільки нещодавні удари в порту Новоросійська, звідки еспортується кремлівська нафта, викликали занепокоєння у США.

Про це у понеділок, 29 квітня, в ефірі Вечір.LIVE заявив політтехнолог Тарас Загородній.

Ми їм — неушкоджений нафтопровід, вони нам — озброєння

Під гарантії безпеки нафтопроводу Україна може домовлятись зі Сполученими Штатами про безперебійне постачання військової техніки та озброєння.

"Ми даємо зрозуміти шановним, які качають нафту... Ми хочемо, щоб у нас була постійна зброя, тому що нам потрібно вирішувати проблему. Інакше — ми нічого гарантувати не можемо", — сказав політтехнолог Тарас Загородній.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на критику США щодо атак на НПЗ Росії. Урядовець заявив, що це законні цілі для нашої держави та він не вбачає причинно-наслідкового зв'язку між атаками та ситуацією у сфері енергетики у світі.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство висловило занепокоєння щодо українських атак на російські нафтопереробні заводи. Вони попередили, що такі дії можуть спричинити негативні наслідки для глобальних ринків нафтопродуктів.