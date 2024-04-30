Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

Атакуя российские нефтеперерабатывающие заводы, Украина может диктовать свои правила. В частности, речь идет о гарантиях безопасности нефтепровода для американских компаний, поскольку недавние удары в порту Новороссийска, откуда экспортируется кремлевская нефть, вызвали беспокойство в США.

Об этом в понедельник, 29 апреля, в эфире Вечір.LIVE заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Мы им — невредимый нефтепровод, они нам — вооружение

Под гарантии безопасности нефтепровода Украина может договариваться с Соединенными Штатами о бесперебойных поставках военной техники и вооружения.

"Мы даем понять уважаемым, качающим нефть... Мы хотим, чтобы у нас было постоянное оружие, потому что нам нужно решать проблему. Иначе — мы ничего гарантировать не можем", — сказал политтехнолог Тарас Загородний.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на критику США по атакам на НПЗ России. Член правительства заявил, что это законные цели для нашего государства и он не видит причинно-следственной связи между атаками и ситуацией в сфере энергетики в мире.

Ранее Международное энергетическое агентство выразило обеспокоенность украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Они предупредили, что такие действия могут повлечь негативные последствия для глобальных рынков нефтепродуктов.