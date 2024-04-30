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Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

30 апреля 2024 г. 5:19

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05:19 Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

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05:19 Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

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03:52 Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины

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02:30 В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

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01:32 Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

29 апреля 2024
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23:58 Эксперт пояснил, почему США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Text

23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

Text

23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

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22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

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19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

Атакуя российские нефтеперерабатывающие заводы, Украина может диктовать свои правила. В частности, речь идет о гарантиях безопасности нефтепровода для американских компаний, поскольку недавние удары в порту Новороссийска, откуда экспортируется кремлевская нефть, вызвали беспокойство в США.

Об этом в понедельник, 29 апреля, в эфире Вечір.LIVE заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Мы им — невредимый нефтепровод, они нам — вооружение

Под гарантии безопасности нефтепровода Украина может договариваться с Соединенными Штатами о бесперебойных поставках военной техники и вооружения.

"Мы даем понять уважаемым, качающим нефть... Мы хотим, чтобы у нас было постоянное оружие, потому что нам нужно решать проблему. Иначе — мы ничего гарантировать не можем", — сказал политтехнолог Тарас Загородний.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на критику США по атакам на НПЗ России. Член правительства заявил, что это законные цели для нашего государства и он не видит причинно-следственной связи между атаками и ситуацией в сфере энергетики в мире.

Ранее Международное энергетическое агентство выразило обеспокоенность украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Они предупредили, что такие действия могут повлечь негативные последствия для глобальных рынков нефтепродуктов.

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05:53 В Херсонской общине катастрофическая ситуация со школами и детсадами

05:50 Военный эксперт Дикий прокомментировал ограничение прав и свобод граждан во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:30 В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

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01:32 Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

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23:58 Эксперт пояснил, почему США тайно передали Украине ракеты ATACMS

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23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

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23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

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