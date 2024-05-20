Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

Прифронтове місто Нью-Йорк Донецької області регулярно страждає від влучань різного озброєння ворога. Оборону на цій ділянці фронту тримають бійці 24-ї окремої механізованої бригади.

Кореспондентка Новини.LIVE Христина Луцик відвідала позиції воїнів.

Ліквідація ворога на Донеччині

Журналістка разом із військовими їде розтрощеними через обстріли вулицями. Вона побувала на позиціях мінометників королівської бригади.

На відео видно, як за декілька секунд бійці відпрацюють по живій силі противника, використовуючи міномети. Відомо, що ще кілька тижнів тому вони брали участь у боях поблизу міста Часів Яр — там ворог активно наступає, застосовуючи велику кількість дронів, КАБів, дронів та не жаліючи особовий склад.

"Нещодавно звідти повернулися, то там дуже складно. Основне — це ворожа авіація і FPV-дрони. Їх нова стратегія: вони зрозуміли, що КАБами й ФАБами можна доволі непогано рівняти місця, де не вдається закріпитися", — розповів один з військових.

Засипаючи прифронтові міста боєприпасами, окупанти намагаються знищити практично кожну будівлю, де можна тримати оборону. За цією ж схемою росіяни вже перетворили на суцільні руїни десятки міст Донбасу.

Воїн розповів, що з мінометів працюють здебільшого по точках, де фіксують скупчення особового складу росіян. Техніку ж не так просто знищити, бо вона рухома.

Від мінометників знімальна група швидко дісталася наступної позиції, де працюють пілоти ударних БпЛА бригади.

"Це наука дуже важка, кажуть, її можна освоїти за місяць часу. Таке можливо у тому випадку, якщо ти цим займаєшся десь далеко в школі, коли не їздиш на бойові, не відволікаєшся на інші проблеми", — зауважив інший захисник.

Він уточнив, що програмування навіть в цих же дронах — це дуже важка річ, тому що ворог завжди знаходить якусь протидію й треба вигадувати щось нове і пристосовуватись.

На його думку, росіяни досить сильно розвиваються у безпілотниках, тому мають набагато краще фінансування. В українських же військових — більшу частину привозять волонтери та 15-20% бійці купують за свій кошт.

Нагадаємо, бійці 100-ї окремої механізованої бригади поділилися кадрами, як за допомогою FPV-дрона знищили БМП окупантів.

Також прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута.