Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов

Прифронтовый город Нью-Йорк Донецкой области регулярно страдает от попаданий разного вооружения врага. Оборону на этом участке фронта держат бойцы 24-й отдельной механизированной бригады.

Корреспондентка Новини.LIVE Кристина Луцик посетила позиции воинов.

Ликвидация врага на Донетчине

Журналистка вместе с военными едет разбитыми из-за обстрелов по улицам. Она побывала на позициях минометчиков королевской бригады.

На видео видно, как за несколько секунд бойцы отрабатывают по живой силе противника, используя минометы. Известно, что еще несколько недель назад они участвовали в боях возле города Часов Яр — там враг активно наступает, применяя большое количество дронов, КАБов, дронов и не жалея личный состав.

"Недавно оттуда вернулись, так там очень сложно. Основное — это вражеская авиация и FPV-дроны. Их новая стратегия: они поняли, что КАБами и ФАБами можно довольно неплохо равнять места, где не удается закрепиться", — рассказал один из военных.

Засыпая прифронтовые города боеприпасами оккупанты пытаются уничтожить практически каждое здание, где можно держать оборону. По этой же схеме россияне уже превратили в сплошные развалины десятки городов Донбасса.

Воин рассказал, что из минометов работают в основном по точкам, где фиксируют скопление личного состава россиян. Технику же не так просто уничтожить, потому что она подвижна.

От минометчиков съемочная группа быстро досталась следующей позиции, где работают пилоты ударных БпЛА бригады.

"Это наука очень тяжелая, говорят, ее можно освоить за месяц времени. Такое возможно в том случае, если ты этим занимаешься где-то далеко в школе, когда не ездишь на боевые, не отвлекаешься на другие проблемы", — заметил другой защитник.

Он уточнил, что программирование даже в этих же дронах — это очень тяжелая вещь, потому что враг всегда находит какое-то противодействие и нужно придумывать что-то новое и приспосабливаться.

По его мнению, россияне достаточно сильно развиваются в беспилотниках, поскольку имеют гораздо лучшее финансирование. В украинских же военных — большую часть привозят волонтеры и 15-20% бойцы покупают за свой счет.

Напомним, бойцы 100-й отдельной механизированной бригады поделились кадрами, как с помощью FPV-дрона уничтожили БМП оккупантов.

Также пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута.