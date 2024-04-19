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Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

19 квітня 2024 р. 20:00

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20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

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20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

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18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Text

17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:50 У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

Text

15:43 Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій

Text

15:16 Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

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13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

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11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

Експерт з авіації Анатолій Храпчинський став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Діною Бернацькою вони обговорюють збиття російського бомбардувальника Ту-22М3, можливості винищувачів F-16, серійне виробництво аналогів квадрокоптера DJI Mavic та інші актуальні питання.

Подивитися ефір можна о 20:00 за посиланням.

Про що ефір

Експерт з авіації Анатолій Храпчинський коментує збиття російського бомбардувальника Ту-22М3. Також він розповідає про можливості винищувачів F-16, серійне виробництво аналогів квадрокоптера DJI Mavic та інші актуальні питання.

Окремо Храпчинський торкнувся теми використання Росією західних верстатів з числовим програмним управлінням та запчастин до них.

Раніше ми розповідали, що військовий літак РФ впав у Ставропольському краї зранку 19 квітня. Попередньо, це був Ту-22м3, із якого атакували українські міста. 

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України у п'ятницю, 19 квітня, збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Ворожа повітряна ціль була збита на відстані 300 кілометрів.

Окрім того, перший винищувач F-16 може прибути до України ще до початку літа. Разом з машиною можуть бути передані критично необхідні запчастини, деталі, навісне озброєння та боєкомплект для курсового озброєння. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

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18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

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18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

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17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:50 У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

Text

15:43 Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій

Text

15:16 Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

Text

13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

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11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги