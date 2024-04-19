Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

Експерт з авіації Анатолій Храпчинський став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Діною Бернацькою вони обговорюють збиття російського бомбардувальника Ту-22М3, можливості винищувачів F-16, серійне виробництво аналогів квадрокоптера DJI Mavic та інші актуальні питання.

Подивитися ефір можна о 20:00 за посиланням.

Про що ефір

Експерт з авіації Анатолій Храпчинський коментує збиття російського бомбардувальника Ту-22М3. Також він розповідає про можливості винищувачів F-16, серійне виробництво аналогів квадрокоптера DJI Mavic та інші актуальні питання.

Окремо Храпчинський торкнувся теми використання Росією західних верстатів з числовим програмним управлінням та запчастин до них.

Раніше ми розповідали, що військовий літак РФ впав у Ставропольському краї зранку 19 квітня. Попередньо, це був Ту-22м3, із якого атакували українські міста.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України у п'ятницю, 19 квітня, збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Ворожа повітряна ціль була збита на відстані 300 кілометрів.

Окрім того, перший винищувач F-16 може прибути до України ще до початку літа. Разом з машиною можуть бути передані критично необхідні запчастини, деталі, навісне озброєння та боєкомплект для курсового озброєння.