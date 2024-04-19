Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой они обсуждают сбивание российского бомбардировщика Ту-22М3, возможности истребителей F-16, серийное производство аналогов квадрокоптера DJI Mavic и другие актуальные вопросы.

Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.

О чем эфир

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский комментирует сбивание российского бомбардировщика Ту-22М3. Также он рассказывает о возможностях истребителей F-16, серийном производстве аналогов квадрокоптера DJI Mavic и других актуальных вопросах.

Отдельно Храпчинский затронул тему использования Россией западных станков с числовым программным управлением и запчастей к ним.

Ранее мы говорили, что военный самолет РФ упал в Ставропольском крае утром 19 апреля. Предварительно это был Ту-22м3, с которого атаковали украинские города.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины в пятницу, 19 апреля, сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Вражеская воздушная цель была сбита на расстоянии 300 км.

Кроме того, первый истребитель F-16 может прибыть в Украину еще до начала лета. Вместе с машиной могут быть переданы критически необходимые запчасти, детали, подвесное вооружение и боекомплект для курсового вооружения.