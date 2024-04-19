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Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

19 апреля 2024 г. 20:00

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21:09 Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

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20:00 Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

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18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

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18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

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17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

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16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

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15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

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15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

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21:09 Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

Text

18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

Text

17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

Text

15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

Text

15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой они обсуждают сбивание российского бомбардировщика Ту-22М3, возможности истребителей F-16, серийное производство аналогов квадрокоптера DJI Mavic и другие актуальные вопросы.

Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.

О чем эфир

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский комментирует сбивание российского бомбардировщика Ту-22М3. Также он рассказывает о возможностях истребителей F-16, серийном производстве аналогов квадрокоптера DJI Mavic и других актуальных вопросах.

Отдельно Храпчинский затронул тему использования Россией западных станков с числовым программным управлением и запчастей к ним.

Ранее мы говорили, что военный самолет РФ упал в Ставропольском крае утром 19 апреля. Предварительно это был Ту-22м3, с которого атаковали украинские города.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины в пятницу, 19 апреля, сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Вражеская воздушная цель была сбита на расстоянии 300 км.

Кроме того, первый истребитель F-16 может прибыть в Украину еще до начала лета. Вместе с машиной могут быть переданы критически необходимые запчасти, детали, подвесное вооружение и боекомплект для курсового вооружения.

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