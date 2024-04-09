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Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

09 квітня 2024 р. 21:34

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21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

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18:15Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

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17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

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17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

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14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

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14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

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12:35 Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

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21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Text

20:50 Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір

Text

20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

Text

18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

Text

17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

Text

14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Text

14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

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12:35 Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

Новий гість студії Вечір.LIVE — політтехнолог Тарас Загородній. Тема ефіру — розбіжності у поглядах України та США, а також нові ядерні погрози Росії.

Подивитись ефір можна за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Тарасом Загороднім

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • процвітання корупції в Україні;
  • аудиторський комітет за участю НАТО;
  • заява Володимира Зеленського до США;
  • атаки на російські НПЗ;
  • погрози Володимира Путіна;
  • перший саміт миру;
  • заяви бойовиків ІДІЛ про теракти на стадіонах.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії офіційно звинуватив українську нафтогазову компанію у фінансуванні теракту в підмосковній ККЗ Crocus City Hall.

Водночас в ГУР підтвердили атаку двох безпілотників по авіапідприємству в Борисоглєбську Воронезької області Росії, де були атаковані основні виробничі потужності підприємства. 

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21:57 Американська армія передала ЗСУ конфісковану зброю єменських бойовиків

21:30 У ГУР спрогнозували ситуацію на фронті на найближчі місяці

21:20 Із законопроєкту про мобілізацію прибрали важливий пункт, — ЗМІ

21:05 На Хмельниччині жінка вибила вікна в бусі ТЦК — яке покарання отримала

20:57 Арсенал — Баварія — стартові склади на матч ЛЧ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:54 Голова СБУ відправив скандального генерала Вітюка на лінію фронту

20:53 Реал Мадрид — Манчестер Сіті — стартові склади на матч ЛЧ

20:45 Юрист пояснив вірогідність звільнення працівника, який виїхав за кордон по броні

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

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18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

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