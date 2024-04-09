Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політтехнолог Тарас Загородній. Тема ефіру — розбіжності у поглядах України та США, а також нові ядерні погрози Росії.
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Ефір Вечір.LIVE з Тарасом Загороднім
Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- процвітання корупції в Україні;
- аудиторський комітет за участю НАТО;
- заява Володимира Зеленського до США;
- атаки на російські НПЗ;
- погрози Володимира Путіна;
- перший саміт миру;
- заяви бойовиків ІДІЛ про теракти на стадіонах.
Нагадаємо, Слідчий комітет Росії офіційно звинуватив українську нафтогазову компанію у фінансуванні теракту в підмосковній ККЗ Crocus City Hall.
Водночас в ГУР підтвердили атаку двох безпілотників по авіапідприємству в Борисоглєбську Воронезької області Росії, де були атаковані основні виробничі потужності підприємства.