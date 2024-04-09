Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политтехнолог Тарас Загородний. Тема эфира — разногласия во взглядах Украины и США, а также новые ядерные угрозы России.
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Эфир Вечір.LIVE с Тарасом Загородним
Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:
- процветание коррупции в Украине;
- аудиторский комитет с участием НАТО;
- заявление Владимира Зеленского в США;
- атаки на российские НПЗ;
- угрозы Владимира Путина;
- первый саммит мира;
- заявления боевиков ИГИЛ о терактах на стадионах.
Напомним, Следственный комитет России официально обвинил украинскую нефтегазовую компанию в финансировании теракта в подмосковном ККЗ Crocus City Hall.
В то же время в ГУР подтвердили атаку двух беспилотников по авиапредприятию в Борисоглебске Воронежской области России, где были атакованы основные производственные мощности предприятия.