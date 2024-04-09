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Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

9 апреля 2024 г. 21:34

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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

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18:15Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

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17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

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14:41 Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

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14:11 Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

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12:35 Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

Text

20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

Text

18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

Text

17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

Text

14:41 Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

Text

14:11 Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

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12:35 Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

Новый гость студии Вечір.LIVE — политтехнолог Тарас Загородний. Тема эфира — разногласия во взглядах Украины и США, а также новые ядерные угрозы России.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Тарасом Загородним

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • процветание коррупции в Украине;
  • аудиторский комитет с участием НАТО;
  • заявление Владимира Зеленского в США;
  • атаки на российские НПЗ;
  • угрозы Владимира Путина;
  • первый саммит мира;
  • заявления боевиков ИГИЛ о терактах на стадионах.

Напомним, Следственный комитет России официально обвинил украинскую нефтегазовую компанию в финансировании теракта в подмосковном ККЗ Crocus City Hall.

В то же время в ГУР подтвердили атаку двух беспилотников по авиапредприятию в Борисоглебске Воронежской области России, где были атакованы основные производственные мощности предприятия.

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22:14 Комитет Рады завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, — нардеп

22:05 Депутат Запорожского облсовета сообщил неутешительные новости о ситуации в Работино

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:05 Опасность стихийного бедствия — синоптики предостерегли в прогнозе погоды на завтра

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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