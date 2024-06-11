Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Росія проводить військові ядерні навчання на території Білорусі. Тривалий період часу вважалося, що країна, яка володіє ядерною зброєю, не вразлива та може погрожувати всім.

Про це заявив ексспівробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак в ефірі Вечір.LIVE.

Ядерна зброя Росії

Ступак зауважив, що до реального використання ядерної зброї ще не доходило. Водночас російсько-українська війна показала, що коли очільник Кремля Володимир Путін погрожував ядерним ударом ще з травня 2022 року — українці не сприймали це серйозно та перетинали всі "червоні лінії".

"Він погрожував ядерною зброєю у разі ударів по Кримському мосту, а українці почали відразу атакувати переправу й перетинати ті "червоні лінії". Далі ми почали знищувати російську техніку на її території в кордонах 1991 року, тобто за всіма канонами це було недопустимо", — сказав експерт.

Він розповів, що у кожній країні, які володіє ядерною зброєю, є доктрина її використання, а Росія є єдиною, в якої таких пунктів п'ять. Так, українці знищили один літак, який є частиною ядерного щита Росії — Ту-22 та пошкодили три антени розміром з багатоповерхівку.

"Тобто українці йдуть на свідому ескалацію, провокуючи Путіна все більше й більше відтягувати ці "червоні лінії", — вважає Ступак.

Ядерні навчання у Білорусі

На думку військового експерта, навіть у випадку найгіршого сценарію, що з території Білорусі щось полетить і кудись влучить — то якщо удар у відповідь і буде, то точно не по Білорусі.

"Всі чудово знають, де знаходиться центр прийняття рішень. Я думаю тут більше йде брязкання зброєю, м'язами", — зазначив він.

Ступак додав, що коли у Білорусі показують ці ядерні навчання, то багато фахівців не бачать саму зброю.

Нагадаємо, Медвєдєв знову почав погрожувати ядерним ударом світові у відповідь на дозволи країн бити по території Росії західною зброєю.

Водночас Defense Express оприлюднили дані щодо кількості ядерної зброї в арсеналі Росії.