Ядерные учения в Беларуси — Ступак объяснил, какая существует угроза и спрогнозировал реакцию мира

Россия проводит военные ядерные учения на территории Беларуси. Долгое время считалось, что страна, которая обладает ядерным оружием, не уязвима и может угрожать всем.

Об этом заявил экс-сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в эфире Вечір.LIVE.

Ядерное оружие России

Ступак отметил, что реальное использование ядерного оружия еще не доходило. В то же время российско-украинская война показала, что когда глава Кремля Владимир Путин угрожал ядерным ударом еще с мая 2022 года, украинцы не воспринимали это серьезно и пересекали все "красные линии".

"Он угрожал ядерным оружием в случае ударов по Крымскому мосту, а украинцы начали сразу атаковать переправу и пересекать те "красные линии". Дальше мы начали уничтожать российскую технику на ее территории в границах 1991 года, то есть по всем канонам это было недопустимо", — сказал эксперт.

Он рассказал, что в каждой стране, которая владеет ядерным оружием, есть доктрина ее использования, а Россия является единственной, в которой пять таких пунктов. Так, украинцы уничтожили один самолет, являющийся частью ядерного щита России — Ту-22 и повредили три антенны размером с многоэтажку.

"То есть украинцы идут на сознательную эскалацию, провоцируя Путина все больше и больше оттягивать эти "красные линии", — считает Ступак.

Ядерные учения в Беларуси

По мнению военного эксперта, даже в случае худшего сценария, что с территории Беларуси что-то полетит и куда-то попадет — если ответный удар и будет, то точно не по Беларуси.

"Все прекрасно знают, где находится центр принятия решений. Я думаю, здесь больше идет бряцание оружием, мышцами", — отметил он.

Ступак добавил, что когда в Беларуси показывают эти ядерные учения, многие специалисты не видят само оружие.

Напомним, Медведев снова начал угрожать ядерным ударом миру в ответ на разрешения стран бить по территории России западным оружием.

В то же время Defense Express обнародовали данные о количестве ядерного оружия в арсенале России.