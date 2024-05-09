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Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

09 травня 2024 р. 22:45

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15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

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14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

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13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

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13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

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В українській армії відчувається гостра нестача бойової техніки вітчизняного виробництва. Приблизно така само ситуація спостерігається з боєприпасами та набоями різноманітного призначення.

Про це заявив генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в прямому ефірі Вечір.LIVE.

В ЗСУ гостра нестача вітчизняної бойової техніки

За словами офіцера, за добу бійці витрачають мільйони набоїв під час ближніх боїв.

"Я б не сказав, що у нас є позитивний баланс щодо виробництва боєприпасів і техніки. Ми лише за добу витрачаємо близько 3 мільйонів патронів калібру 5,45. А скільки ми їх виробляємо? А скільки заводів нам ще потрібно побудувати, які забезпечать потребу і створять запаси? Мінімум їх повинно бути від восьми до десяти", — сказав Кривонос.

Військове виробництво в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше міністр промисловості України Олександр Камишін заявив, що в Україні вже почали власне виробництво боєприпасів, але не на повні промислові потужності. 

Також не так давно The Wall Street Journal повідомив, що Україна збільшує виробництво далекобійних безпілотників для ефективніших ударів по тиловій російській військовій інфраструктурі. 

Водночас директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін наголосив, що українське КБ вже розпочало роботу з німецьким оборонним концерном Rheinmetall з виробництва вітчизняної зброї.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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