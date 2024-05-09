Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

В украинской армии ощущается острая нехватка боевой техники отечественного производства. Приблизительно такая же ситуация наблюдается с боеприпасами и патронами различного назначения.

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в прямом эфире Вечір.LIVE.

В ВСУ острая нехватка отечественной боевой техники

По словам офицера, за сутки бойцы тратят миллионы патронов во время ближних боев.

"Я бы не сказал, что у нас есть положительный баланс по производству боеприпасов и техники. Мы только за сутки тратим около 3 миллионов патронов калибра 5,45. А сколько мы их производим? А сколько заводов нам еще нужно построить, которые обеспечат потребность и создадут запасы? Минимум их должно быть от восьми до десяти", — сказал Кривонос.

Военное производство в Украине — последние новости

Напомним, ранее министр промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в Украине уже начали собственное производство боеприпасов, но не на полные промышленные мощности.

Также недавно The Wall Street Journal сообщил, что Украина увеличивает производство дальнобойных беспилотников для более эффективных ударов по тыловой российской военной инфраструктуре.

В то же время директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин подчеркнул, что украинское КБ уже приступило к работе с немецким оборонным концерном Rheinmetall по производству отечественного оружия.