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Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

9 мая 2024 г. 22:45

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22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блэкауте и будущих отключениях электроэнергии

Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

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13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

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В украинской армии ощущается острая нехватка боевой техники отечественного производства. Приблизительно такая же ситуация наблюдается с боеприпасами и патронами различного назначения.

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в прямом эфире Вечір.LIVE.

В ВСУ острая нехватка отечественной боевой техники

По словам офицера, за сутки бойцы тратят миллионы патронов во время ближних боев.

"Я бы не сказал, что у нас есть положительный баланс по производству боеприпасов и техники. Мы только за сутки тратим около 3 миллионов патронов калибра 5,45. А сколько мы их производим? А сколько заводов нам еще нужно построить, которые обеспечат потребность и создадут запасы? Минимум их должно быть от восьми до десяти", — сказал Кривонос.

Военное производство в Украине — последние новости

Напомним, ранее министр промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в Украине уже начали собственное производство боеприпасов, но не на полные промышленные мощности.

Также недавно The Wall Street Journal сообщил, что Украина увеличивает производство дальнобойных беспилотников для более эффективных ударов по тыловой российской военной инфраструктуре.

В то же время директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин подчеркнул, что украинское КБ уже приступило к работе с немецким оборонным концерном Rheinmetall по производству отечественного оружия.

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23:26 После скандала с мобилизацией и СБУ Мосейчук рассказала о потере подписчиков

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блэкауте и будущих отключениях электроэнергии

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14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

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13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

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13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

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10:10 Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп