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Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні

Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні

11 квітня 2024 р. 10:33

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10:33 Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні

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10:11 Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів

Text

09:44 Атаки на російські НПЗ — депутат прокоментував українську дипломатію

Text

09:21 Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

Text

07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

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Для того, аби вберегти Україну від масованих атак РФ потрібно завдати точних ударів по техніці, аеродромах та спроможностях ворога на його території. Крім того, нашій державі необхідна новітня зброя, зокрема західні винищувачі F-16.

Про це заявив генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі Ранок.LIVE

По яких цілях РФ потрібно бити Україні

Романенко наголосив, що Україні потрібно здійснювати загрозу для ворожих літаків, які з території Росії можуть застосовувати керовані авіабомби та інші боєприпаси. Крім того, потрібно заводити сучасну авіацію і США потрібно наважитися на рішення щодо винищувачів F-16 для України.

"Також потрібно активно завдавати ударів по місцях, з яких здійснюють пуски С-300, С-400 і виявляти місця звідки загарбники готують удари ще до того як будуть пуски будь-яких ракет, а також найближчі ворожі аеродроми", — поясни генерал-лейтенант. 

Він додав, що не менш важливою ціллю для зниження оборонної спроможності Росії є їхні військові виробництва та НПЗ. 

Нагадаємо, нещодавно джерело в українському уряді розповіло Новини.LIVE, що завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах, Україна діє відповідно до найкращих натівських стандартів. До того ж такі цілі є абсолютно законними цілями з військового погляду і достатньо успішними в реалізації.

Як повідомлялось раніше, атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей. Так вважають у НАТО.

Проте очільник Пентагону Ллойд Остін розкритикував удари України по НПЗ на території Росії. Він сумнівається, що дані дії матимуть вплив на хід війни, проте можуть негативно вплинути на доступність енергоресурсів у світі.  

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10:33 Прикордонники розповіли, скільки осіб отримують відмови щодо перетину кордону кожної доби

10:20 Росія вивела ракетоносій в Чорне море — яка загроза ворожого флоту​

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:05 У Кривому Розі стався вибух газу у багатоповерхівці — є поранені та загиблий

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10:11 Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів

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09:44 Атаки на російські НПЗ — депутат прокоментував українську дипломатію

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09:21 Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

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07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:50 Лікар Комаровський розповів про радіацію у разі підриву окупованої Запорізької АЕС

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