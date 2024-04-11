Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні

Для того, аби вберегти Україну від масованих атак РФ потрібно завдати точних ударів по техніці, аеродромах та спроможностях ворога на його території. Крім того, нашій державі необхідна новітня зброя, зокрема західні винищувачі F-16.

Про це заявив генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі Ранок.LIVE.

По яких цілях РФ потрібно бити Україні

Романенко наголосив, що Україні потрібно здійснювати загрозу для ворожих літаків, які з території Росії можуть застосовувати керовані авіабомби та інші боєприпаси. Крім того, потрібно заводити сучасну авіацію і США потрібно наважитися на рішення щодо винищувачів F-16 для України.

"Також потрібно активно завдавати ударів по місцях, з яких здійснюють пуски С-300, С-400 і виявляти місця звідки загарбники готують удари ще до того як будуть пуски будь-яких ракет, а також найближчі ворожі аеродроми", — поясни генерал-лейтенант.

Він додав, що не менш важливою ціллю для зниження оборонної спроможності Росії є їхні військові виробництва та НПЗ.

Нагадаємо, нещодавно джерело в українському уряді розповіло Новини.LIVE, що завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах, Україна діє відповідно до найкращих натівських стандартів. До того ж такі цілі є абсолютно законними цілями з військового погляду і достатньо успішними в реалізації.

Як повідомлялось раніше, атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей. Так вважають у НАТО.

Проте очільник Пентагону Ллойд Остін розкритикував удари України по НПЗ на території Росії. Він сумнівається, що дані дії матимуть вплив на хід війни, проте можуть негативно вплинути на доступність енергоресурсів у світі.