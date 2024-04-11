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Генерал-лейтенант рассказал, по каким целям РФ нужно бить Украине

Генерал-лейтенант рассказал, по каким целям РФ нужно бить Украине

11 апреля 2024 г. 10:33

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10:33 Генерал-лейтенант рассказал, по каким целям РФ нужно бить Украине

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10:11 Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

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09:44 Атаки на российские НПЗ — депутат прокомментировал украинскую дипломатию

Text

09:21 Гуменюк рассказала о вражеской тактике обстрелов Украины этой ночью

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07:59 Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

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Для того чтобы уберечь Украину от массированных атак РФ, нужно нанести точных ударов по технике, аэродромам и способностям врага на его территории. Кроме того, нашему государству необходимо новейшее оружие, в том числе западные истребители F-16.

Об этом заявил генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире Ранок.LIVE.

По каким целям РФ нужно бить Украине

Романенко подчеркнул, что Украине нужно представлять угрозу для вражеских самолетов, которые с территории России могут применять управляемые авиабомбы и другие боеприпасы. Кроме того, нужно заводить современную авиацию и США нужно решиться на решение по истребителям F-16 для Украины.

"Также нужно активно наносить удары по местам, с которых совершают пуски С-300, С-400 и обнаруживать места откуда захватчики готовят удары еще до того, как будут пуски любых ракет, а также ближайшие вражеские аэродромы", — пояснил генерал-лейтенант.

Он добавил, что не менее важной целью снижения оборонной способности России являются их военные производства и НПЗ.

Напомним, недавно источник в украинском правительстве рассказал Новини.LIVE, что нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, Украина действует в соответствии с лучшими натовскими стандартами. К тому же, такие цели являются абсолютно законными целями с военной точки зрения и достаточно успешными в реализации.

Как сообщалось ранее, атаки Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России могли вывести из строя 15% российских мощностей. Так считают НАТО.

Однако глава Пентагона Ллойд Остин подверг критике удары Украины по НПЗ на территории России. Он сомневается, что данные действия повлияют на ход войны, однако могут негативно повлиять на доступность энергоресурсов в мире.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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