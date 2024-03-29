Генерал-лейтенант розповів, куди саме цілила РФ під час атаки на енергосистему

Генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко відреагував на чергову масовану атаку російських окупантів у п'ятницю, 29 березня. Він розповів, куди цілили загарбники.

Про це Ігор Романенко говорив в ефірі Новини.LIVE.

Куди цілили окупанти

Ведуча сказала інформацію західних ЗМІ, які пишуть, що окупанти намагаються атакувати підприємства, де виготовляється будь-що військове, однак за наявними даними всі вони знаходяться за кордоном.

"Тут використовуються будь-які можливості по виробленню інформації на наших підприємствах, які розташовані та працюють, як на території України, так і на території наших союзників. Причому напрям спільної побудови підприємства чи спільного вироблення цих засобів і поширюють, оскільки часи Незалежності попередні до війни, скільки разів ми не зверталися до керівників цих держав вони пояснюють там таємницею, але на зустрічі з цього приводу не йшли", — наголосив Романенко.

За його словами, ситуація зараз змінилась. Союзники не лише допомагають, але й принципово зрушилось питання щодо

спільного виробництва.

Він додав, що ці підприємства є також в Україні.

Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.

Також міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що російські окупанти знову влаштували терор проти нашої енергетики. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.