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Генерал-лейтенант розповів, куди саме цілила РФ під час атаки на енергосистему

Генерал-лейтенант розповів, куди саме цілила РФ під час атаки на енергосистему

29 березня 2024 р. 13:46

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13:03 Залякування чи спроба зробити блекаут — генерал пояснив, чому РФ відновила обстріли

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12:04 Політик засудив діяльність влади і назвав депутатів елітними кріпаками

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11:33 Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

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Генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко відреагував на чергову масовану атаку російських окупантів у п'ятницю, 29 березня. Він розповів, куди цілили загарбники.

Про це Ігор Романенко говорив в ефірі Новини.LIVE.

Куди цілили окупанти

Ведуча сказала інформацію західних ЗМІ, які пишуть, що окупанти намагаються атакувати підприємства, де виготовляється будь-що військове, однак за наявними даними всі вони знаходяться за кордоном.

"Тут використовуються будь-які можливості по виробленню інформації на наших підприємствах, які розташовані та працюють, як на території України, так і на території наших союзників. Причому напрям спільної побудови підприємства чи спільного вироблення цих засобів і поширюють, оскільки часи Незалежності попередні до війни, скільки разів ми не зверталися до керівників цих держав вони пояснюють там таємницею, але на зустрічі з цього приводу не йшли", — наголосив Романенко.

За його словами, ситуація зараз змінилась. Союзники не лише допомагають, але й принципово зрушилось питання щодо
спільного виробництва.

Він додав, що ці підприємства є також в Україні.

Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.

Також міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що російські окупанти знову влаштували терор проти нашої енергетики. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

 

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13:58 США будуть боротися з китайськими заводами — що їм заборонять

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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