Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

Генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов в пятницу, 29 марта. Он рассказал, куда целили захватчики.

Об этом Игорь Романенко говорил в эфире Новини.LIVE.

Куда целили оккупанты

Ведущая сказала информацию западных СМИ, которые пишут, что оккупанты пытаются атаковать предприятия, где производится что-либо военное, однако по имеющимся данным все они находятся за границей.

"Здесь используются любые возможности по выработке информации на наших предприятиях, которые расположены и работают, как на территории Украины, так и на территории наших союзников. Причем направление совместного построения предприятия или совместной выработки этих средств и распространяют, поскольку времена Независимости предыдущие до войны, сколько раз мы не обращались к руководителям этих государств они объясняют там тайной, но на встречи по этому поводу не шли", — подчеркнул Романенко.

По его словам, ситуация сейчас изменилась. Союзники не только помогают, но и принципиально сдвинулся вопрос относительно

совместного производства.

Он добавил, что эти предприятия есть также в Украине.

Напомним, во время массированной комбинированной атаки оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что российские оккупанты снова устроили террор против нашей энергетики. Под ударом оказались объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.