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Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

29 марта 2024 г. 13:46

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13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

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13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

Text

12:04 Политик осудил деятельность власти и назвал депутатов елитными крепостными

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11:33 Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

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Генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов в пятницу, 29 марта. Он рассказал, куда целили захватчики.

Об этом Игорь Романенко говорил в эфире Новини.LIVE.

Куда целили оккупанты

Ведущая сказала информацию западных СМИ, которые пишут, что оккупанты пытаются атаковать предприятия, где производится что-либо военное, однако по имеющимся данным все они находятся за границей.

"Здесь используются любые возможности по выработке информации на наших предприятиях, которые расположены и работают, как на территории Украины, так и на территории наших союзников. Причем направление совместного построения предприятия или совместной выработки этих средств и распространяют, поскольку времена Независимости предыдущие до войны, сколько раз мы не обращались к руководителям этих государств они объясняют там тайной, но на встречи по этому поводу не шли", — подчеркнул Романенко.

По его словам, ситуация сейчас изменилась. Союзники не только помогают, но и принципиально сдвинулся вопрос относительно
совместного производства.

Он добавил, что эти предприятия есть также в Украине.

Напомним, во время массированной комбинированной атаки оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что российские оккупанты снова устроили террор против нашей энергетики. Под ударом оказались объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

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14:42 В Институте нацпамяти заявили, что Арка дружбы народов в Киеве подлежит полному демонтажу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:36 В Киеве на одном из мостов через Днепр ограничат движение — о каком идет речь

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11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

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