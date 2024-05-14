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Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

14 травня 2024 р. 13:32

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13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

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Економічний експерт Юрій Гаврилечко вважає, що провести аудит у питанні будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині теоретично можливо. Однак, на його думку, у даному випадку проблема полягає більше у адмініструванні й організації системи. 

Про це Гаврилечко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми у будівництві фортифікацій

"Ця ситуація показала зовсім іншу проблему, не з фортифікаціями. А проблема з адмініструванням, розподілом повноважень та організацією системи", — сказав Гаврилечко, коментуючи ситуацію довкола будівництва фортифікацій. 

Він наводить приклад, що людство веде війни впродовж тисячі років, за цей час вже напрацьовані певні механізми реагування, підготовки та організації. 

"Тому, зміна вивіски з державних на військові адміністрації чомусь ніхто не подумав про те, що одночасно сидіти на двох стільцях не вийде. Не можна виконувати завдання цивільної адміністрації й військової з однаковим бюджетом", — сказав Гаврилечко.

Експерт наголошує, що в умовах війни має бути чіткий розподіл і, відповідно, військова адміністрація повинна займатись виключно питаннями оборони. Одночасно з нею, за його словами, повинна бути організована робота державної адміністрації, на якій лежатимуть зобов'язання за забезпечення цивільних потреб. Наголошує, що у обох цих випадках мають бути відповідні керівники, які нікому не підпорядковуються.

У підсумку Гаврилечко каже, що в даній ситуації не можна перекладати усю відповідальність на інженерні частини. Оскільки, якісний результат залежить виключно від грамотно побудованої організації. 

"Вони мають це робити на замовлення військової адміністрації, вказувати їм що, де і як робити мають безумовно військові інженери і має бути щонайменше потрійний контроль, що вони виконали", — сказав Гаврилечко.

Нагадаємо, 10 травня російські військові розпочали наступ на Харківщині. Паралельно з цим спалахнув скандал довкола з будівництвом фортифікацій. 

Начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі запевнив, що фортифікаційні споруди навколо прифронтового міста Вовчанська на Харківщині дійсно були побудовані. Однак через постійні російські обстріли вести будівельні роботи на кордоні доволі важко.  

Своєю чергою, у У ЦПД спростували інформацію щодо відсутності фортифікацій у регіоні. 

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13:58 Скасування валютних обмежень в Україні — НБУ назвав умови

13:48 На Харківщині через бойові дії загинули двоє людей

13:35 Про нюанси складання цьогорічного мультимедійного тесту в Одесі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:20 З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей, — ОВА

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