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Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

14 мая 2024 г. 13:32

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

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10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

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10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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Экономический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что провести аудит по вопросу строительства фортификационных сооружений в Харьковской области теоретически возможно. Однако, по его мнению, в данном случае проблема больше в администрировании и организации системы.

Об этом Гаврилечко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы в строительстве фортификаций

"Эта ситуация показала совсем другую проблему, не с фортификациями. А проблема с администрированием, распределением полномочий и организацией системы", — сказал Гаврилечко, комментируя ситуацию вокруг строительства фортификаций.

Он приводит пример, что человечество ведет войны на протяжении тысячи лет, за это время уже наработаны определенные механизмы реагирования, подготовки и организации.

"Поэтому смена вывески с государственных на военные администрации почему-то никто не подумал о том, что одновременно сидеть на двух стульях не получится. Нельзя выполнять задачи гражданской администрации и военной с одинаковым бюджетом", — сказал Гаврилечко.

Эксперт отмечает, что в условиях войны должно быть четкое распределение и, соответственно, военная администрация должна заниматься исключительно вопросами обороны. Одновременно с ней, по его словам, должна быть организована работа государственной администрации, на которой будут лежать обязательства по обеспечению гражданских нужд. Подчеркивает, что в обоих этих случаях должны быть соответствующие никому не подчиняющиеся руководители.

В результате Гаврилечко говорит, что в данной ситуации нельзя перекладывать всю ответственность на инженерные части. Поскольку качественный результат зависит исключительно от грамотно построенной организации.

"Они должны это делать по заказу военной администрации, указывать им что, где и как делать должны безусловно военные инженеры и должен быть по меньшей мере тройной контроль, который они выполнили", — сказал Гаврилечко.

Напомним, 10 мая российские военные начали наступление в Харьковской области. Параллельно с этим разразился скандал вокруг строительства фортификаций.

Начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заверил, что фортификационные сооружения вокруг прифронтового города Волчанска в Харьковской области действительно были построены. Однако из-за постоянных российских обстрелов вести строительные работы на границе довольно тяжело.

В свою очередь, в ЦПД опровергли информацию об отсутствии фортификаций в регионе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

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