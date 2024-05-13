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Експосадовець РНБО Гавриш пояснив, що потрібно Україні для повернення ініціативи на фронті

Експосадовець РНБО Гавриш пояснив, що потрібно Україні для повернення ініціативи на фронті

13 травня 2024 р. 17:23

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17:57 Наступ на Харківщину, будівництво фортифікацій та новий український дрон — ефір Новини.LIVE

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17:23 Експосадовець РНБО Гавриш пояснив, що потрібно Україні для повернення ініціативи на фронті

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16:23 Камельчук оцінив вірогідність перепризначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури

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15:08 Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

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14:26 Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

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12:52 Наступ окупантів на Харківщині — Гавриш назвав мету РФ

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12:16 У Вовчанську окупанти навмисне відстрелили палець цивільному — у прокуратурі назвали причину

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Україна має переглянути стратегію ведення бойових дій, якщо вона хоче здобути воєнний паритет над Росією. Ключовими факторами в цьому плані мають виступати як особовий склад, так і наявність бойової техніки. 

Про це заявив колишній заступник глави РНБО (2008-2011рр.) Степан Гавриш в ефірі Ранок.LIVE.

Коли Україна перехопить ініціативу над РФ

Він акцентував на тому, що теперішня ситуація на фронті набагато відрізняється від тієї, якою була два роки тому.

"По-перше, нам потрібно переглянути стратегію. Війна 2024 року відрізняється від війни 2022 року. По-друге, необхідна жива сила та підготовка людей. Професійна армія, що налічує мільйон військовослужбовців, зможе протистояти Росії", — сказав ексчиновник.

Колишній посадовець додав, що не менш важливою є зброя, яку Україна щомісяця отримуватиме з американського пакета допомоги на суму півтора мільярда доларів. 

"І якщо європейці також надаватимуть підтримку, цього буде достатньо для переходу на західне озброєння. Тоді ми матимемо перевагу на багатьох напрямках, враховуючи передачу нам високотехнологічної зброї", — резюмував Гавриш.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Великої Британії оголосило про новий пакет найбільшої допомоги для України, до якого увійшло, зокрема, 4 млн боєприпасів та понад 1 600 ракет.

А в Держдепі США узгодили невідкладний продаж Україні трьох пускові установки для РСЗВ HIMARS, яке планувало закупити Міноборони Німеччини

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18:04 Бійці російського добровольчого корпусу приєдналися до ЗСУ у битві за Вовчанськ — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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