Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

Украина должна пересмотреть стратегию ведения боевых действий, если она хочет получить военный паритет над Россией. Ключевыми факторами в этом плане должны выступать как личный состав, так и наличие боевой техники.

Об этом заявил бывший заместитель главы СНБО (2008-2011гг.) Степан Гавриш в эфире Ранок.LIVE.

Когда Украина перехватит инициативу над РФ

Экс-чиновник акцентировал на том, что нынешняя ситуация на фронте намного отличается от той, какой была два года назад.

"Во-первых, нам нужно пересмотреть стратегию. Война 2024 года отличается от войны 2022 года. Во-вторых, необходима живая сила и подготовка людей. Профессиональная армия, насчитывающая миллион военнослужащих, сможет противостоять России", — сказал он.

Бывший чиновник добавил, что не менее важно оружие, которое Украина будет ежемесячно получать из американского пакета помощи на сумму полтора миллиарда долларов.

"И если европейцы также будут оказывать поддержку, этого будет достаточно для перехода на западное вооружение. Тогда у нас будет преимущество во многих направлениях, учитывая передачу нам высокотехнологичного оружия", — резюмировал Гавриш.

Напомним, ранее Министерство обороны Великобритании объявило о новом пакете наибольшей помощи для Украины , в который вошли, в частности, 4 млн боеприпасов и более 1600 ракет.

А в Госдепе США согласовали неотложную продажу Украине трех пусковых установок для РСЗО HIMARS, которое планировало закупить Минобороны Германии .