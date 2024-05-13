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Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

13 мая 2024 г. 17:23

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17:23Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

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15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

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17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

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17:23 Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

Text

16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

Text

15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

Text

14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Text

08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
Text

23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Text

18:51 Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

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17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

Украина должна пересмотреть стратегию ведения боевых действий, если она хочет получить военный паритет над Россией. Ключевыми факторами в этом плане должны выступать как личный состав, так и наличие боевой техники.

Об этом заявил бывший заместитель главы СНБО (2008-2011гг.) Степан Гавриш в эфире Ранок.LIVE.

Когда Украина перехватит инициативу над РФ

Экс-чиновник акцентировал на том, что нынешняя ситуация на фронте намного отличается от той, какой была два года назад.

"Во-первых, нам нужно пересмотреть стратегию. Война 2024 года отличается от войны 2022 года. Во-вторых, необходима живая сила и подготовка людей. Профессиональная армия, насчитывающая миллион военнослужащих, сможет противостоять России", — сказал он.

Бывший чиновник добавил, что не менее важно оружие, которое Украина будет ежемесячно получать из американского пакета помощи на сумму полтора миллиарда долларов.

"И если европейцы также будут оказывать поддержку, этого будет достаточно для перехода на западное вооружение. Тогда у нас будет преимущество во многих направлениях, учитывая передачу нам высокотехнологичного оружия", — резюмировал Гавриш.

Напомним, ранее Министерство обороны Великобритании объявило о новом пакете наибольшей помощи для Украины , в который вошли, в частности, 4 млн боеприпасов и более 1600 ракет.

А в Госдепе США согласовали неотложную продажу Украине трех пусковых установок для РСЗО HIMARS, которое планировало закупить Минобороны Германии .

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17:36 ЦПД назвал фейковые темы, которые вскоре будет разгонять российское ИПСО среди украинцев

17:33 Российские войска ударили по жилому дому в Херсонской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 В Киеве судили работницу Госстата, потому что она не обеспечила явку коллеги в ТЦК

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15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

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14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

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12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны